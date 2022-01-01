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Джеймс Л Брукс
Джеймс Л Брукс
James L. Brooks
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Джеймс Л Брукс
James L. Brooks
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Дата рождения
9 мая 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер
Биография Джеймс Л Брукс
Режиссер. Родился 9 мая 1940 года. Нью-Джерси. США.
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Фильмография Джеймс Л Брукс
Как знать...
мелодрама, комедия, драма
2010, США
7.0
Испанский-Английский
мелодрама, комедия
2004, США
7.0
Лучше не бывает
комедия, мелодрама
1997, США
6.0
Теленовости
драма, комедия, мелодрама
1987, США
7.0
Язык нежности
комедия, драма, мелодрама
1983, США
8.0
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