А у вас который час?, 2001

Молодой человек по имени Сяокан зарабатывает на жизнь, продавая дешевые часы на улицах Тайпея. Несколько дней назад отец Сяокана скончался после долгой болезни, а мать утверждает, что дух ее покойного мужа вселился в рыбку Фэтти, ее одинокий молодой человек считает единственным существом, которому он может поведать о своих переживаниях. Однажды на улице Сяокан знакомится с девушкой по имени Чианчуй, он пытается продать ей какие-нибудь часы, но вместо этого ему приходится отдать ей свои собственные, поскольку на них отображается время сразу в двух часовых поясах – завтра девушка улетает в Париж. Это мимолетное знакомство переворачивает мир героя. Несмотря на то, что он говорил с Чианчуй всего несколько минут и что он совсем ничего не знает о ней, мысли его снова и снова возвращается к этой девушке. Мечтая о ней, в странном порыве Сяокан пытается перевести все часы в своем родном городе на парижское время. В это самое время в Париже Чианчуй, не находит себе места, бесцельно катаясь в метро и страдая от всепоглощающего одиночества.

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