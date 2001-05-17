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А у вас который час? А у вас который час?
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What Time Is It Over There?

А у вас который час?, 2001

2001 / Тайвань / Франция
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Молодой человек по имени Сяокан зарабатывает на жизнь, продавая дешевые часы на улицах Тайпея. Несколько дней назад отец Сяокана скончался после долгой болезни, а мать утверждает, что дух ее покойного мужа вселился в рыбку Фэтти, ее одинокий молодой человек считает единственным существом, которому он может поведать о своих переживаниях. Однажды на улице Сяокан знакомится с девушкой по имени Чианчуй, он пытается продать ей какие-нибудь часы, но вместо этого ему приходится отдать ей свои собственные, поскольку на них отображается время сразу в двух часовых поясах – завтра девушка улетает в Париж. Это мимолетное знакомство переворачивает мир героя. Несмотря на то, что он говорил с Чианчуй всего несколько минут и что он совсем ничего не знает о ней, мысли его снова и снова возвращается к этой девушке. Мечтая о ней, в странном порыве Сяокан пытается перевести все часы в своем родном городе на парижское время. В это самое время в Париже Чианчуй, не находит себе места, бесцельно катаясь в метро и страдая от всепоглощающего одиночества.
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 17 мая 2001
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Цай Минлян
В ролях
ен Шаньчу
Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Ли Каншэн
Лу Ичинь
Мао Тэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма А у вас который час? 2 постера
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