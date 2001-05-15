Один из главных персонажей фильма Эдгар задумывает некий художественный проект, действующими лицами которого должны стать три пары: молодых, взрослых и стариков. Это одновременно произведение о любви и социологическое исследование, а для Эдгара - поиск самого себя. Любовь - один из самых неуловимых персонажей в этом фильме о любви. Она рискует быть неузнанной без своих романтических покровов. Она рискует быть забытой в разговорах об отверженных, о войне, о памяти.
|10 октября 2002
|Испания
|16 мая 2001
|Франция
|7 сентября 2006
|Южная Корея
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