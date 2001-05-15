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Постер фильма Хвала любви
6.7
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6.7

Хвала любви

, 2001
Éloge de l'amour / The Praise of Love
Франция, Швейцария / драма / 18+
Постер фильма Хвала любви
6.7

О фильме

Один из главных персонажей фильма Эдгар задумывает некий художественный проект, действующими лицами которого должны стать три пары: молодых, взрослых и стариков. Это одновременно произведение о любви и социологическое исследование, а для Эдгара - поиск самого себя. Любовь - один из самых неуловимых персонажей в этом фильме о любви. Она рискует быть неузнанной без своих романтических покровов. Она рискует быть забытой в разговорах об отверженных, о войне, о памяти.

В ролях

Бруно Питцулу
Edgar
Сесиль Камп
Elle
Жан Дави
Grandfather
Франсуаз Верни
Grandmother
Audrey Klebaner
Eglantine
Жереми Липман
Perceval
Claude Baignières
Mr. Rosenthal
Ремо Форлани
Mayor Forlani
Mark Hunter
U.S. Journalist
Jean Lacouture
Historian
Режиссер Жан-Люк Годар
Сценарист Жан-Люк Годар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 15 мая 2001
Дата выхода
10 октября 2002 Испания
16 мая 2001 Франция
7 сентября 2006 Южная Корея 12
MPAA PG
Сборы в мире $503 548
Производство Avventura Films, Périphéria, Canal+
Другие названия
Éloge de l'amour, In Praise of Love, Elogio del amor, A szerelem dicsérete, Auf die Liebe, Elogio ao Amor, Elogio do Amor, Elogiu dragostei, I elegeia tou erota, Leve kärleken, Pochwała miłości, Η ελεγεία του έρωτα, Хвала любви, 愛の世紀, 爱的挽歌

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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