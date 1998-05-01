Отзывы о фильме
У 24-летнего Бобби, которого все считают умственно отсталым, умирает мать. Отчим быстро прибирает к рукам семейный бизнес и начинает терроризировать пасынка. Он грозится поместить его в психушку, убивает его любимого мышонка. Бобби не выдерживает и сбегает из дома.
Во время странствий он встречает странного типа по имени мистер Саммерс, который ненавидит людей, но любит животных. Мистер Саммерс находит и хоронит бедных тварей, сбитых машинами на шоссе. Бобби готов помогать ему и даже перенять странную философию бродяги, поэтому Саммерс, поначалу злой и нелюдимый, разрешает пареньку остаться в своей лачуге. Здесь, в лесу, Бобби куда счастливее, чем в городе.
|9 июля 1999
|Великобритания
|6 февраля 2025
|Германия
|3 сентября 1999
|США
|30 мая 2001
|Франция
Во втором быстром кадре с мышами, которые едят сыр, сыра больше, чем в первом.