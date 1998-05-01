Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Все маленькие животные
Постер фильма Все маленькие животные
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Все маленькие животные

Все маленькие животные

All the Little Animals 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У 24-летнего Бобби, которого все считают умственно отсталым, умирает мать. Отчим быстро прибирает к рукам семейный бизнес и начинает терроризировать пасынка. Он грозится поместить его в психушку, убивает его любимого мышонка. Бобби не выдерживает и сбегает из дома.

Во время странствий он встречает странного типа по имени мистер Саммерс, который ненавидит людей, но любит животных. Мистер Саммерс находит и хоронит бедных тварей, сбитых машинами на шоссе. Бобби готов помогать ему и даже перенять странную философию бродяги, поэтому Саммерс, поначалу злой и нелюдимый, разрешает пареньку остаться в своей лачуге. Здесь, в лесу, Бобби куда счастливее, чем в городе.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 мая 1998
Дата выхода
9 июля 1999 Великобритания
6 февраля 2025 Германия
3 сентября 1999 США
30 мая 2001 Франция
MPAA R
Бюджет 3 500 000 GBP
Сборы в мире $26 558
Производство Recorded Picture Company (RPC), BBC Film, British Screen Productions
Другие названия
All the Little Animals, Todos São Animais, Biedne zwierzaki, De bèsties i bestioles, Én kis állataim, Kõik need vaesed loomad, Ola ta zoa tou kosmou, Todos los animales pequeños, Visi maži žvereliai, Wszystkie małe zwierzątka, Όλα τα ζώα του κόσμου, Все маленькие животные, Всички малки животинки, コーンウォールの森へ
Режиссер
Джереми Томас
В ролях
Джон Херт
Джон Херт
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Дэниел Бензали
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Все маленькие животные
Метролэнд 6.4
Метролэнд (1997)
Крутые времена 6.9
Крутые времена (2005)
Лорел каньон 6.9
Лорел каньон (2002)
Цветы войны 7.6
Цветы войны (2012)
Портрет леди 6.8
Портрет леди (1996)
Принц Ютландии 6.2
Принц Ютландии (1994)
Дети Свинга 6.8
Дети Свинга (1993)
Анастасия 6.7
Анастасия (1986)
Год в порту 5.7
Год в порту (2011)
Сон в летнюю ночь 6.9
Сон в летнюю ночь (1999)
Иисус 5.5
Иисус (1999)
Секретный агент 6.0
Секретный агент (1996)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Все маленькие животные - смотреть в онлайн-кинотеатре

Все маленькие животные

Похожие фильмы онлайн

Год в порту
 
Машина Джейн Мэнсфилд
 
Игра на понижение
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Bobby Platt Почему ты закопал кролика?
Mr. Summers Потому что он был мёртв, мальчик. Потому что я так хотел. Когда существо умирает, я возвращаю его земле. Считаю это своей работой.
Bobby Platt Твоей работой?
Mr. Summers Кролики обычно считаются приятными животными. А крысы, например, обычно вызывают отвращение. Но оба — живые существа, одинаково ценные в природе. Когда они умирают, их нужно хоронить.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше