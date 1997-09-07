Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Генри Фул
Постер фильма Генри Фул
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Генри Фул

Генри Фул

Henry Fool 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жизнь застенчивого мусорщика Саймона Грима невероятно скучна и печальна. Дни напролёт он вкалывает на работе, для того, чтобы оплатить лекарства больной матери и безделье сексуально озабоченной сестры. Единственные моменты блаженства, которые скрашивают унылое существование Саймона, это несколько спокойных минут в компании с баночкой пива.

И когда уже казалось фортуна поставила жирный крест на судьбе несчастного мусорщика, на горизонте появился загадочный Генри Фул с большим чемоданом в руке.

Страна США
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 7 сентября 1997
Дата выхода
7 сентября 1997 Россия 16+
7 сентября 1997 Казахстан
7 сентября 1997 Канада
10 июня 1999 Нидерланды
19 июня 1998 США
7 сентября 1997 Украина
26 августа 1998 Франция
MPAA R
Сборы в мире $1 338 694
Производство Possible Films, Shooting Gallery, True Fiction Pictures
Другие названия
Henry Fool, As Confissões de Henry Fool, La follia di Henry, Генри Фул, Генрі Фул, ヘンリー・フール, 傻子亨利, 傻瓜亨利
Режиссер
Хэл Хартли
В ролях
Томас Джей Райан
Джеймс Урбаняк
Джеймс Урбаняк
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Мария Портер
Джеймс Саито
Джеймс Саито
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Генри Фул
Доверься 7.3
Доверься (1990)
Простые люди 7.1
Простые люди (1992)
Фрэнки 5.4
Фрэнки (2019)
Нед Райфл 6.2
Нед Райфл (2015)
Мальчик и лошади 6.9
Мальчик и лошади (2009)
Фэй Грим 6.2
Фэй Грим (2006)
Неуловимый аромат любви 6.6
Неуловимый аромат любви (2021)
Ты - мое сомнение 6.6
Ты - мое сомнение (2019)
Уилсон 5.8
Уилсон (2017)
Аферисты поневоле 4.0
Аферисты поневоле (2016)
Талисманы 5.7
Талисманы (2016)
Весенний отрыв 4.8
Весенний отрыв (2009)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше