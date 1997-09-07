Жизнь застенчивого мусорщика Саймона Грима невероятно скучна и печальна. Дни напролёт он вкалывает на работе, для того, чтобы оплатить лекарства больной матери и безделье сексуально озабоченной сестры. Единственные моменты блаженства, которые скрашивают унылое существование Саймона, это несколько спокойных минут в компании с баночкой пива.

И когда уже казалось фортуна поставила жирный крест на судьбе несчастного мусорщика, на горизонте появился загадочный Генри Фул с большим чемоданом в руке.