Отзывы о фильме
Жизнь застенчивого мусорщика Саймона Грима невероятно скучна и печальна. Дни напролёт он вкалывает на работе, для того, чтобы оплатить лекарства больной матери и безделье сексуально озабоченной сестры. Единственные моменты блаженства, которые скрашивают унылое существование Саймона, это несколько спокойных минут в компании с баночкой пива.
И когда уже казалось фортуна поставила жирный крест на судьбе несчастного мусорщика, на горизонте появился загадочный Генри Фул с большим чемоданом в руке.
|7 сентября 1997
|Россия
|16+
|7 сентября 1997
|Казахстан
|7 сентября 1997
|Канада
|10 июня 1999
|Нидерланды
|19 июня 1998
|США
|7 сентября 1997
|Украина
|26 августа 1998
|Франция