ПроизводствоParadis Films, Intermédias, La Sept Cinéma
Другие названия
Mia aioniotita kai mia mera, Eternity and a Day, L'éternité et un jour, La eternidad y un día, A Eternidade e Um Dia, Az örökkévalóság meg egy nap, De eeuwigheid en een dag, Die Ewigkeit und ein Tag, Evigheden og en dag, Evigheten och en dag, Evigheten og en dag, Ikuisuus ja päivä, L'eternità e un giorno, Sonsuzluk ve bir gün, Večnosť a deň, Věčnost a den, Večnost i jedan dan, Wieczność i dzień, Wieczność i jeden dzień, Yeongwongwa haru, Μια αιωνιότητα και μια μέρα, Вечност и ден, Вечность и один день, 一生何求, 永恒和一日, 永遠と一日, 永遠的一天, ابدیت و یک روز, الأبدية ويوم, 영원과 하루, ابدية و يوم, MIA EONIOTITA KE MIA MERA, 永恒的一天
Рейтинг фильма
7.9
Оцените11 голосов
7.8IMDb
Цитаты
AlexandreПочему, мама, ничего не происходит так, как мы хотим? Почему? Почему приходится гнить в тишине, раздираемый болью и желанием? Почему я прожил свою жизнь в изгнании? Скажи мне, мама, почему нельзя научиться любить?
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