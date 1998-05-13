Страна Германия / Франция / Италия / Греция

Продолжительность 2 часа 17 минут

Год выпуска 1998

Премьера в мире 13 мая 1998

Дата выхода 20 января 1999 Германия 23 октября 1998 Греция 2 сентября 1998 Канада 4 марта 1999 Нидерланды 17 декабря 1999 Турция 20 января 2000 Чехия 15+ 19 ноября 2004 Южная Корея

Сборы в мире $107 322

Производство Paradis Films, Intermédias, La Sept Cinéma