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Постер фильма Вечность и один день
7.9
Киноафиша Фильмы Вечность и один день
7.9

Вечность и один день

, 1998
Mia aioniotita kai mia mera
Германия, Франция, Италия, Греция / драма / 18+
Постер фильма Вечность и один день
7.9

О фильме

Знаменитый писатель узнает, что тяжело болен и проживет лишь один день. Он встречает мальчика-албанца и решает посвятить маленькому нелегалу этот день — то время, что ему отпущено.

В ролях

Бруно Ганц
Бруно Ганц
Alexandros
Изабель Рено
Anna
Фабрицио Бентивольо
Фабрицио Бентивольо
The Poet
Ahilleas Skevis
Ребёнок
Lazaros Andreou
Aristotelis Aposkitis
Деспина Бебеделли
Alexandros' Mother
Iris Chatziantoniou
Alexandros' Daughter
Dimitris Fotsinos-Safrantzas
Kid
Элени Герасимиду
Ourania
Режиссер Тео Ангелопулос
Сценарист Тонино Гуэрра, Тео Ангелопулос
Композитор Элени Караиндру
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция / Италия / Греция
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 13 мая 1998
Дата выхода
20 января 1999 Германия
23 октября 1998 Греция
2 сентября 1998 Канада
4 марта 1999 Нидерланды
17 декабря 1999 Турция
20 января 2000 Чехия 15+
19 ноября 2004 Южная Корея
Сборы в мире $107 322
Производство Paradis Films, Intermédias, La Sept Cinéma
Другие названия
Mia aioniotita kai mia mera, Eternity and a Day, L'éternité et un jour, La eternidad y un día, A Eternidade e Um Dia, Az örökkévalóság meg egy nap, De eeuwigheid en een dag, Die Ewigkeit und ein Tag, Evigheden og en dag, Evigheten och en dag, Evigheten og en dag, Ikuisuus ja päivä, L'eternità e un giorno, Sonsuzluk ve bir gün, Večnosť a deň, Věčnost a den, Večnost i jedan dan, Wieczność i dzień, Wieczność i jeden dzień, Yeongwongwa haru, Μια αιωνιότητα και μια μέρα, Вечност и ден, Вечность и один день, 一生何求, 永恒和一日, 永遠と一日, 永遠的一天, ابدیت و یک روز, الأبدية ويوم, 영원과 하루, ابدية و يوم, MIA EONIOTITA KE MIA MERA, 永恒的一天

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb

Цитаты

Alexandre Почему, мама, ничего не происходит так, как мы хотим? Почему? Почему приходится гнить в тишине, раздираемый болью и желанием? Почему я прожил свою жизнь в изгнании? Скажи мне, мама, почему нельзя научиться любить?

Отзывы о фильме

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