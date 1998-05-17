Отзывы о фильме
Одна из героинь фильма находит в ящике стола дневник, заполненный неровным детским почерком. Школьница, писавшая его, лежит в коме. Девушка часами сидит у постели больной, которую даже не знает, читая ей дневник почти без надежды быть услышанной. А перевернув последнюю страницу, начинает писать сама, так монолог становится диалогом.
|6 ноября 1998
|Италия
|2 апреля 1999
|США
|16 октября 1998
|Франция
|11 ноября 1999
|Чехия
|15+
|29 мая 1999
|Южная Корея
|18