Постер фильма Воображаемая жизнь ангелов
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Воображаемая жизнь ангелов

Воображаемая жизнь ангелов

La Vie rêvée des anges 18+
О фильме

Одна из героинь фильма находит в ящике стола дневник, заполненный неровным детским почерком. Школьница, писавшая его, лежит в коме. Девушка часами сидит у постели больной, которую даже не знает, читая ей дневник почти без надежды быть услышанной. А перевернув последнюю страницу, начинает писать сама, так монолог становится диалогом.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 17 мая 1998
Дата выхода
6 ноября 1998 Италия
2 апреля 1999 США
16 октября 1998 Франция
11 ноября 1999 Чехия 15+
29 мая 1999 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $1 726 567
Производство Diaphana Production, Les Productions Bagheera, France 3 Cinéma
Другие названия
La vie rêvée des anges, La vida soñada de los ángeles, The Dreamlife of Angels, Englenes drømmeliv, A Vida Sonhada dos Anjos, Änglars drömliv, Élet, amiről az angyalok álmodnak, Enkelten unelmaelämä, Îngeri cazuti, La vita sognata degli angeli, Liebe das Leben, Meleklerin düş yaşamı, The Daydreams of Angels, Wyśnione życie aniołów, Život iz anđeoskih snova, Η ονειρεμένη ζωή των αγγέλων, Воображаемая жизнь ангелов, 天使が見た夢
Режиссер
Эрик Зонка
Эрик Зонка
В ролях
Наташа Ренье
Грегуар Колен
Грегуар Колен
Патрик Меркадо
Элоди Буше
Элоди Буше
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
14 голосов
7.4 IMDb
Отзывы о фильме

