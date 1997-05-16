Вкус вишни, 1997

Мужчина средних лет планирует совершить самоубийство и уже вырыл себе могилу в горах, но ему нужен кто-то, кто похоронит тело. Он отправляется в Тегеран, чтобы нанять помощника. Он пытается уговорить молодого солдата-курда, который от него убегает, затем — афганца, студента медресе, который читает ему проповедь о грехе самоубийства... Наконец он встречает старого турка-таксидермиста, который соглашается выполнить предложенную работу, однако старается убедить господина Бади отказаться от своего намерения, рассказав, что в прошлом и сам хотел повеситься, но его удержал от самоубийства вкус вишни, ставший символом жизни: "Никакая мать не может сделать так много для своих детей, как бог делает для своих созданий. Вы хотите сдаться, отказаться от всего этого? Вы хотите отказаться от вкуса вишен?"...

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