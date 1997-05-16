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Вкус вишни
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Ta'm e guilass

Вкус вишни, 1997

1997 / Франция / Иран
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Мужчина средних лет планирует совершить самоубийство и уже вырыл себе могилу в горах, но ему нужен кто-то, кто похоронит тело. Он отправляется в Тегеран, чтобы нанять помощника. Он пытается уговорить молодого солдата-курда, который от него убегает, затем — афганца, студента медресе, который читает ему проповедь о грехе самоубийства... Наконец он встречает старого турка-таксидермиста, который соглашается выполнить предложенную работу, однако старается убедить господина Бади отказаться от своего намерения, рассказав, что в прошлом и сам хотел повеситься, но его удержал от самоубийства вкус вишни, ставший символом жизни: "Никакая мать не может сделать так много для своих детей, как бог делает для своих созданий. Вы хотите сдаться, отказаться от всего этого? Вы хотите отказаться от вкуса вишен?"...
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1997
Премьера онлайн 1 января 2019
Премьера в мире 16 мая 1997
Режиссер
Аббас Киаростами
В ролях
Хомайон Эршади
Абдолрахман Багхери
Афшин Хоршид Бахтиари
Сафар Али Моради
Мир Хоссейн Нури
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вкус вишни 2 постера
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