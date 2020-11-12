Богатый английский землевладелец нанимает молодого голландца подготовить поместье к празднику. Джулиана — скучающая в провинции жена лорда — страстно влюбляется в красавца-архитектора, в то время как он проявляет повышенный интерес к ее дочери, нелюдимой и слегка ненормальной Тэе. Взаимоотношения в треугольнике осложняются прибытием ревнивого кузена Джулианы, который начинает шантажировать голландца. Но даже угрозы и финансовые махинации не могут помешать развитию истинных чувств.
|14 мая 1997
|Россия
|12+
|14 мая 1997
|Казахстан
|14 мая 1997
|Украина