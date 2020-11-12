Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Поцелуй змея
5.6
Киноафиша Фильмы Поцелуй змея
5.6

Поцелуй змея

, 1997
The Serpent's Kiss
Франция, Германия, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Поцелуй змея
5.6

О фильме

Богатый английский землевладелец нанимает молодого голландца подготовить поместье к празднику. Джулиана — скучающая в провинции жена лорда — страстно влюбляется в красавца-архитектора, в то время как он проявляет повышенный интерес к ее дочери, нелюдимой и слегка ненормальной Тэе. Взаимоотношения в треугольнике осложняются прибытием ревнивого кузена Джулианы, который начинает шантажировать голландца. Но даже угрозы и финансовые махинации не могут помешать развитию истинных чувств.

В ролях

Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Meneer Chrome
Грета Скакки
Грета Скакки
Juliana
Пит Постлетуэйт
Thomas Smithers
Кармен Чаплин
Anna
Донал МакКэнн
Донал МакКэнн
Physician
Консолата Бойл
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
James Fitzmaurice
Чарли Бурмен
Secretary
Джерард МакСорли
Mr. Galmoy
Бритта Смит
Mrs. Galmoy
Сьюзэн Фицджералд
Mistress Clevely
Режиссер Филип Руссело
Сценарист Tim Rose Price
Композитор Goran Bregovic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Великобритания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 14 мая 1997
Дата выхода
14 мая 1997 Россия 12+
14 мая 1997 Казахстан
14 мая 1997 Украина
MPAA R
Бюджет $13 000 000
Производство J&M Entertainment, Jones-Brockman Productions, Rose Price Battsek Productions
Другие названия
The Serpent's Kiss, A kígyó csókja, Der Schlangenkuss, El beso de la serpiente, Il bacio del serpente, Käärmeen suudelma, Le baiser du serpent, O Beijo da Serpente, Ormens labyrint, Pocałunek węża, To fili tou erpetou, Žalčio bučinys, Το φιλί του ερπετού, Поцелуй змея, Целувката на влечугото, 悪魔のくちづけ

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Madam Clevely Цветы есть?
Chrome Это англо-голландский сад, мадам, с французским влиянием. Мы переросли цветы. Сад — это торжество искусства над природой.
Fitzmaurice А мы будем этими чёртовыми цветами. Мы добавим цвет и аромат, шагая по гравийным дорожкам.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Поцелуй змея

Начинающие
Начинающие драма
2010, США
7.0
Нора
Нора драма
2000, Великобритания / Германия / Италия / Ирландия
5.0
Любовь и ярость
Любовь и ярость драма
1998, Германия / Ирландия
5.0
Под звуки меди
Под звуки меди комедия, драма, мелодрама
1996, Великобритания
7.0
Крупная рыба
Крупная рыба приключения, сказка, комедия, драма
2003, США
7.0
Август: Графство Осейдж
Август: Графство Осейдж комедия, драма
2013, США
7.0
Безумный спецназ
Безумный спецназ комедия
2009, США
5.0
К черту любовь!
К черту любовь! комедия, мелодрама
2003, США / Германия
6.0
Король Генрих V
Король Генрих V боевик, драма, мелодрама, исторический, военный
1989, Великобритания
7.0
Американская пастораль
Американская пастораль драма
2016, США
6.0
Рэймонд и Рэй
Рэймонд и Рэй драма
2022, США
7.0
В ожидании варваров
В ожидании варваров драма
2020, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Даже ржавое и дырявое ведро — не мусор: дачники нашли 7+ клевых применений для участка — красиво, стильно и бесплатно
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше