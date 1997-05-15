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Постер фильма Она прекрасна
6.9
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6.9

Она прекрасна

, 1997
She's So Lovely
США, Франция / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Она прекрасна
6.9

О фильме

Молодые супруги Эдди и Морин безумно влюблены друг в друга. Но когда пьяный сосед начинает приставать к Морин, несдержанный, к тому же, вечно под кайфом, Эдди бросается на него, после чего попадает в тюрьму на десять лет.

Возвратившись, он обнаруживает, что Морин вышла замуж за положительного Джоуи, который любит ее не меньше, чем он сам. Морин разрывается между прошлым и настоящим, между двумя мужчинами, которые ей дороги...

В ролях

Робин Райт
Робин Райт
Maureen Murphy Quinn
Шон Пенн
Шон Пенн
Eddie Quinn
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Kiefer
Джон Траволта
Джон Траволта
Joey
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Tony 'Shorty' Russo
Сьюзан Трэйлор
Lucinda
Деби Мейзар
Деби Мейзар
Georgie
Bobby Cooper
Cooper
Джон Маршалл Джонс
Джон Маршалл Джонс
Leonard
Хлоя Уэбб
Nancy Swearingen
Режиссер Ник Кассаветис
Сценарист Джон Кассаветис
Композитор Джозеф Витарелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 15 мая 1997
Дата выхода
15 мая 1997 Россия 12+
15 мая 1997 Казахстан
29 августа 1997 Канада 18A
29 августа 1997 США
12 декабря 1997 Турция
15 мая 1997 Украина
24 сентября 1998 Чехия U
MPAA R
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $7 281 450
Производство Miramax, Clyde Is Hungry Productions, Sheen/Michaels Entertainment
Другие названия
She's So Lovely, A Mulher das Nossas Vidas, Alles aus Liebe - Call it Love, Atrapada entre dos hombres, Atrapada entre dos homes, Call It Love, Cuando vuelve el amor, Életem szerelme, Fou d'elle, Jak jej nie kochać, Ji tokia miela, Loucos de Amor, Nennen wir es Liebe - Call it Love, O çok sevimli, Ona je predivna, She's De Lovely, She's So Lovely - Alles aus Liebe, She's so lovely - Così carina, Sin embargo es adorable, Sin embargo... es adorable, Tako je ljubka, Παράφορα ερωτευμένοι, Вона прекрасна, Она прекрасна, Тя е толкова прекрасна, シーズ・ソー・ラヴリー, 戀戀風暴

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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