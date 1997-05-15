Молодые супруги Эдди и Морин безумно влюблены друг в друга. Но когда пьяный сосед начинает приставать к Морин, несдержанный, к тому же, вечно под кайфом, Эдди бросается на него, после чего попадает в тюрьму на десять лет.

Возвратившись, он обнаруживает, что Морин вышла замуж за положительного Джоуи, который любит ее не меньше, чем он сам. Морин разрывается между прошлым и настоящим, между двумя мужчинами, которые ей дороги...