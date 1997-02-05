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Ледяной ветер Ледяной ветер
Киноафиша Фильмы Ледяной ветер
The Ice Storm

Ледяной ветер, 1997

1997 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Существует ли в мире семья, счастливая на сто процентов? Вороятно нет. Ничто на нашей земле не совершенно. И каждому приходится своими способами искать и личное счастье, и жизненное благополучие...

На дворе 1973 год: сексуальная революция в разгаре. Семейная пара - Бен и Елена, переживают переломный момент супружества. Глава семьи Бен спит с соседкой Джени, а его дочка Уэнди играет в сексуальные игры с соседскими ребятами - сыновьями папиной любовницы.

Елена подозревает мужа в измене. В канун Дня Благодарения погода внезапно портится, как и отношения всех героев. Приближается ледяной шторм, которому предстоит выступить судьей в запутанной игре человеческих страстей...

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 12 мая 1997
Премьера в мире 5 февраля 1997
Возраст 16+
Режиссер
Энг Ли
Энг Ли
В ролях
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Генри Черни
Генри Черни
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ледяной ветер 2 постера
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