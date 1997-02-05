Ледяной ветер, 1997

Существует ли в мире семья, счастливая на сто процентов? Вороятно нет. Ничто на нашей земле не совершенно. И каждому приходится своими способами искать и личное счастье, и жизненное благополучие...

На дворе 1973 год: сексуальная революция в разгаре. Семейная пара - Бен и Елена, переживают переломный момент супружества. Глава семьи Бен спит с соседкой Джени, а его дочка Уэнди играет в сексуальные игры с соседскими ребятами - сыновьями папиной любовницы.

Елена подозревает мужа в измене. В канун Дня Благодарения погода внезапно портится, как и отношения всех героев. Приближается ледяной шторм, которому предстоит выступить судьей в запутанной игре человеческих страстей...