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Сузаку
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Moe no suzaku

Сузаку, 1997

1997 / Япония
7.5 Оцените
14 голосов
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О фильме

Деревня Нисиёсино, префектура Нара. Местные жители, такие, как семья Тахара, издавна зарабатывали себе на жизнь лесоводством. К сожалению, в последние годы работы становится все меньше, и все больше людей уезжают на заработки в город. Ситуацию должна спасти железная дорога, известие о строительстве которой взволновало всю деревню. Жители с энтузиазмом принимаются за работу, так же воодушевлен и отец семьи Тахара, Кодзо. В одном доме вместе с ним живут его мать Сатико, жена Ясуё, племянник Эйскэ, оставшийся от старшей сестры, а также любимая дочка Митиру. Их скромную, но счастливую жизнь нарушает известие о том, что стройка приостановлена. За прошедшие 15 лет ситуация так и не изменилась, главе семейства уже не хватает сил содержать семью, и все расходы ложатся тяжелым бременем на плечи Эйскэ. Одновременно с этим разворачивается и драма внутри семьи — младшая дочь Митиру начинает испытывать к Эйскэ, к которому всегда относилась, как к любимому брату, совсем другие чувства, а сам Эйскэ начинает иначе смотреть на Ясуё, которая вырастила его как родная мать. Жизнь всех этих людей меняется после неожиданного исчезновения Кодзо.

7.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 15 мая 1997
Возраст 18+
Режиссер
Наоми Кавасе
Наоми Кавасе
В ролях
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Сатико Идзуми
Матико Оно
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сузаку 2 постера
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