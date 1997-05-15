Сузаку, 1997

Деревня Нисиёсино, префектура Нара. Местные жители, такие, как семья Тахара, издавна зарабатывали себе на жизнь лесоводством. К сожалению, в последние годы работы становится все меньше, и все больше людей уезжают на заработки в город. Ситуацию должна спасти железная дорога, известие о строительстве которой взволновало всю деревню. Жители с энтузиазмом принимаются за работу, так же воодушевлен и отец семьи Тахара, Кодзо. В одном доме вместе с ним живут его мать Сатико, жена Ясуё, племянник Эйскэ, оставшийся от старшей сестры, а также любимая дочка Митиру. Их скромную, но счастливую жизнь нарушает известие о том, что стройка приостановлена. За прошедшие 15 лет ситуация так и не изменилась, главе семейства уже не хватает сил содержать семью, и все расходы ложатся тяжелым бременем на плечи Эйскэ. Одновременно с этим разворачивается и драма внутри семьи — младшая дочь Митиру начинает испытывать к Эйскэ, к которому всегда относилась, как к любимому брату, совсем другие чувства, а сам Эйскэ начинает иначе смотреть на Ясуё, которая вырастила его как родная мать. Жизнь всех этих людей меняется после неожиданного исчезновения Кодзо.