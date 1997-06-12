Двенадцать этажей, 1997

Фильм «12 этажей» состоит из трех параллельных историй, которые происходят в одном многоквартирном доме. В первой новелле муж-неудачник конфликтует со своей меркантильной женой, живущей лишь в свое удовольствие. Во второй — придерживающийся консервативных взглядов герой присматривает за своей сексуально активной сестрой и совсем маленьким братом, в то время как их родители находятся в отпуске. Третья история повествует об одинокой молодой женщине, которая отчаянно пытается справиться со своей деспотичной матерью.