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Двенадцать этажей
Киноафиша Фильмы Двенадцать этажей
Shier lou

Двенадцать этажей, 1997

1997 / Сингапур
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Фильм «12 этажей» состоит из трех параллельных историй, которые происходят в одном многоквартирном доме. В первой новелле муж-неудачник конфликтует со своей меркантильной женой, живущей лишь в свое удовольствие. Во второй — придерживающийся консервативных взглядов герой присматривает за своей сексуально активной сестрой и совсем маленьким братом, в то время как их родители находятся в отпуске. Третья история повествует об одинокой молодой женщине, которая отчаянно пытается справиться со своей деспотичной матерью.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 12 июня 1997
Возраст 16+
Режиссер
Эрик Ху
В ролях
Джек Нео
Бун Пин Кох
И Фонг Квон
Мэй Йи Льюм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двенадцать этажей 2 постера
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