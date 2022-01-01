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Клод Лелуш
Клод Лелуш
Claude Lelouch
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Клод Лелуш
Claude Lelouch
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Дата рождения
30 октября 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Клода Лелуша
Родился 30 октября 1937 года. Париж, Франция.
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Фильмография Клода Лелуша
Мужчина и женщина: Лучшие годы
мелодрама
2019, Франция
7.0
12 мелодий любви
мелодрама
2018, Франция
4.0
Мы тебя любим, мерзавец
мелодрама, драма, комедия
2014, Франция
5.0
Женщина и мужчины
драма
2010, Франция
5.0
Железнодорожный роман
криминал
2007, Франция
7.0
11 сентября
документальный, драма
2002, Великобритания / Египет / Япония / Франция / Мексика / США / Иран
6.0
А теперь, дамы и господа...
мелодрама
2002, Франция / США
4.0
Баловень судьбы
комедия, драма, приключения
1988, Франция / ГДР
7.0
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