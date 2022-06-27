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Венсан Линдон
Венсан Линдон
Vincent Lindon
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Венсан Линдон
Vincent Lindon
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Дата рождения
15 июля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Венсан Линдон
Родился 15 июля 1959 года. Булонь-Бийанкур, О-де-Сен, Франция.
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Фильмография Венсан Линдон
Титан
драма, триллер
2021, Франция / Бельгия
5.0
Avec amour et acharnement
мелодрама
2021, Франция
4.0
Последняя любовь Казановы
мелодрама, исторический
2019, Франция / Бельгия
5.0
На войне
драма
2018, Франция
6.0
Явление
драма
2018, Франция
6.0
Роден
биография, драма
2017, Франция / Бельгия
4.0
Закон рынка
драма
2016, Франция
6.0
Дневник горничной
драма
2015, Франция / Бельгия
7.0
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Жюльет Бинош возвращается к бывшему возлюбленному в трейлере триллера «С любовью и яростью»
Фильм получил награду за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.
Написать
27 июня 2022 12:46
Жюри Каннского кинофестиваля 2022 возглавил актер Венсан Линдон
Он исполнил главную мужскую роль в боди-хорроре «Титан», который в прошлом году завоевал «Золотую пальмовую ветвь».
Написать
27 апреля 2022 12:54
Вышел трейлер загадочного триллера «Титан» — фильм поборется за главный приз Каннского кинофестиваля
В центре сюжета окажется мальчик, более десяти лет считавшийся пропавшим без вести.
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22 июня 2021 12:35
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