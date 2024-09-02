|26 декабря 2024
|Австралия
|M
|31 октября 2024
|Аргентина
|8 января 2025
|Бельгия
|12
|29 ноября 2024
|Болгария
|24 октября 2024
|Бразилия
|25 октября 2024
|Великобритания
|12A
|21 ноября 2024
|Гватемала
|24 октября 2024
|Германия
|12
|6 февраля 2025
|Гонконг
|14 ноября 2024
|Греция
|17 октября 2024
|Грузия
|R
|7 октября 2024
|Доминиканская Республика
|26 декабря 2024
|Израиль
|12
|25 октября 2024
|Ирландия
|15A
|1 ноября 2024
|Исландия
|Unrated
|18 октября 2024
|Испания
|16
|5 декабря 2024
|Италия
|31 октября 2024
|Колумбия
|29 ноября 2024
|Латвия
|(none)
|20 декабря 2024
|Литва
|19 декабря 2024
|Мексика
|B
|19 декабря 2024
|Нидерланды
|12
|19 декабря 2024
|Перу
|27 декабря 2024
|Польша
|17 января 2025
|США
|PG-13
|5 декабря 2024
|Сербия
|o.A.
|5 декабря 2024
|Словакия
|15
|23 января 2025
|Таиланд
|13
|29 ноября 2024
|Тайвань
|1 ноября 2024
|Турция
|1 ноября 2024
|Финляндия
|8 января 2025
|Франция
|12
|5 декабря 2024
|Хорватия
|o.A.
|5 декабря 2024
|Черногория
|o.A.
|5 декабря 2024
|Чехия
|5 декабря 2024
|Чили
|14
|25 октября 2024
|Швеция
|13 декабря 2024
|Эстония
|23 октября 2024
|Южная Корея
|15
|31 января 2025
|Япония