Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
3 постера
Киноафиша Фильмы Комната по соседству

Комната по соседству

The Room Next Door 18+
О фильме

Напряженные отношения Марты с матерью полностью разрушаются, когда недоразумение разлучает их.
Комната по соседству - trailer
Комната по соседству  trailer
Страна Испания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 13 января 2025
Премьера в мире 2 сентября 2024
Дата выхода
26 декабря 2024 Австралия M
31 октября 2024 Аргентина
8 января 2025 Бельгия 12
29 ноября 2024 Болгария
24 октября 2024 Бразилия
25 октября 2024 Великобритания 12A
21 ноября 2024 Гватемала
24 октября 2024 Германия 12
6 февраля 2025 Гонконг
14 ноября 2024 Греция
17 октября 2024 Грузия R
7 октября 2024 Доминиканская Республика
26 декабря 2024 Израиль 12
25 октября 2024 Ирландия 15A
1 ноября 2024 Исландия Unrated
18 октября 2024 Испания 16
5 декабря 2024 Италия
31 октября 2024 Колумбия
29 ноября 2024 Латвия (none)
20 декабря 2024 Литва
19 декабря 2024 Мексика B
19 декабря 2024 Нидерланды 12
19 декабря 2024 Перу
27 декабря 2024 Польша
17 января 2025 США PG-13
5 декабря 2024 Сербия o.A.
5 декабря 2024 Словакия 15
23 января 2025 Таиланд 13
29 ноября 2024 Тайвань
1 ноября 2024 Турция
1 ноября 2024 Финляндия
8 января 2025 Франция 12
5 декабря 2024 Хорватия o.A.
5 декабря 2024 Черногория o.A.
5 декабря 2024 Чехия
5 декабря 2024 Чили 14
25 октября 2024 Швеция
13 декабря 2024 Эстония
23 октября 2024 Южная Корея 15
31 января 2025 Япония
Сборы в мире $21 519 488
Производство Crea SGR, El Deseo, Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Другие названия
The Room Next Door, La habitación de al lado, O Quarto ao Lado, 隔壁的房間, A szomszéd szoba, Blakusistaba, Ha'Kheder Ha'Samookh, Kõrvaltuba, La chambre d'à côté, La stanza accanto, Susjedna soba, W pokoju obok, Yandaki Oda, Το διπλανό δωμάτιο, Комната по соседству, Съседната стая, ザ・ルーム・ネクスト・ドア
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Мелина Мэтьюз
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Две женщины, некогда близкие подруги, вновь сближаются в конце жизни одной из них. Ингрид (Джулианна Мур) — популярная писательница, посвятившая свою последнюю книгу страху смерти. Марта (Тильда Суинтон) — военная журналистка, находившая в постоянных смертях адреналин и смысл существования. Впереди у нее еще одна война, теперь уже личная. В борьбе с последней стадией рака она пробует экспериментальное лечение в нью-йоркской больнице.  Ингрид начинает навещать подругу…
ikolmogorova 12 сентября 2025, 20:27
Новый фильм Педро Альмодовара «Комната по сосед¬ству» (2024) получил Золотого льва на Венецианском кинофестивале в 2024 году, став первым испанским… Читать дальше…
Новости о фильме
Тильда Суинтон и Джулианна Мур встречают смерть в трейлере фильма «Комната по соседству»
Тильда Суинтон и Джулианна Мур встречают смерть в трейлере фильма «Комната по соседству» Победитель минувшего Венецианского кинофестиваля.
26 сентября 2024 15:00
Объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2024
Объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2024 «Золотого льва» удостоилась новая картина Педро Альмодовара.
8 сентября 2024 07:31
Джулианна Мур и Тильда Суинтон играют отчужденных подруг в трейлере фильма «Комната по соседству»
Джулианна Мур и Тильда Суинтон играют отчужденных подруг в трейлере фильма «Комната по соседству» Первый англоязычный проект Педро Альмодовара.
20 августа 2024 14:14
Комната по соседству - trailer
Комната по соседству Trailer
Комната по соседству - trailer
Комната по соседству Trailer
Кадры из фильма
