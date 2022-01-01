Это бомба, 1978

Жанр: комедия В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.1 Оцените 11 голосов Продолжительность 1 час 43 минуты Год выпуска 1978 Премьера в мире 8 марта 1978 Возраст 18+ Режиссер Нанни Моретти В ролях Нанни Моретти Луиза Росси Лина Састри Пьеро Галлетти Все актеры и съемочная группа 1 постер

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