После смерти матери Рейн уехал в Альпы, где работает инструктором по сноуборду, оставив амбиции стать музыкантом. Его жёсткий отец Гейс, известный актёр из Нидерландов, впервые навещает сына после смерти жены. Они отправляются на лыжный тур в компании пары друзей и Лауры, возлюбленной Рейна. В горах расклад сил меняется: Рейн чувствует себя как дома, тогда как Гейс теряет прежнюю уверенность.