Постер фильма Альфа
Рейтинг IMDb: 6.7
4 постера
Альфа

Альфа

Alpha. 18+
О фильме

После смерти матери Рейн уехал в Альпы, где работает инструктором по сноуборду, оставив амбиции стать музыкантом. Его жёсткий отец Гейс, известный актёр из Нидерландов, впервые навещает сына после смерти жены. Они отправляются на лыжный тур в компании пары друзей и Лауры, возлюбленной Рейна. В горах расклад сил меняется: Рейн чувствует себя как дома, тогда как Гейс теряет прежнюю уверенность.

Страна Нидерланды / Словения / Швейцария
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Другие названия
Alpha., Alfa., Альфа, 雪山之間
Режиссер
Ян-Виллем ван Эвейк
В ролях
Рейну Шолтен ван Ашат
Гийс Шолтен ван Ашат
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
10 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Интересные факты

Когда сын выпрыгивает из кресельного подъемника, он также бросает вниз свой рюкзак; через несколько секунд, когда он катается на лыжах, рюкзак не на его спине.

