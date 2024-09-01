Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Новый год, который так и не наступил
1 постер
Киноафиша Фильмы Новый год, который так и не наступил

Новый год, который так и не наступил

The New Year That Never Came 18+
Напомним о выходе в прокат
Новый год, который так и не наступил - trailer
Новый год, который так и не наступил  trailer
Страна Румыния
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 сентября 2024
Дата выхода
4 декабря 2025 Италия
7 марта 2025 Литва N13
26 сентября 2024 Молдавия AP 12
19 декабря 2024 Нидерланды 12
27 сентября 2024 Румыния N/A
26 марта 2025 Франция
Сборы в мире $1 195 404
Производство Kinotopia, All Inclusive Films, Centrul National al Cinematografiei (CNC)
Другие названия
Anul Nou care n-a fost, The New Year That Never Came, El año nuevo que nunca llegó, Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, Det nya året som aldrig kom, L'anno nuovo che non arriva, Nova godina koja nikad neće stići, Nowy Rok, który nigdy nie nadszedł, O Ano Novo Que Não Aconteceu, O Ano Novo que Nunca Veio, Uus aasta, mis ei tulnudki, Η νέα χρονιά που δεν ήρθε ποτέ, Новий рік, який так і не настав, Новый год, который так и не наступил, 来なかったお正月, 革命在耶誕前夕
Режиссер
Bogdan Muresanu
В ролях
Emilia Dobrin
Юлиан Постелнику
Разван Василеску
Виктория Райляну
Никодим Унгуряну
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
5 главных фильмов 81-го Венецианского кинофестиваля
5 главных фильмов 81-го Венецианского кинофестиваля Не Педро Альмодоваром единым.
Написать
11 сентября 2024 10:32
Объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2024
Объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2024 «Золотого льва» удостоилась новая картина Педро Альмодовара.
Написать
8 сентября 2024 07:31
Трейлеры фильма Все трейлеры
Новый год, который так и не наступил - trailer
Новый год, который так и не наступил Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше