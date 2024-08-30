Жасмин 40 лет, и у неё есть всё, о чём она когда-либо мечтала: преданный муж, трое любящих сыновей и процветающий салон красоты к югу от Неаполя. Но после смерти отца ей постоянно снится сон, в котором молодая девушка бросается ей в объятия, даря Жасмин новое чувство удовлетворения и полноты, которое она не может игнорировать. Она решает осуществить свою мечту о дочери и с головой погружается в сложный мир международного усыновления, рискуя при этом своим браком, благополучием сыновей и собственными моральными принципами. Вся семья находится в кризисе, пока наконец не понимает, что единственный выход — это действовать сообща.