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Постер фильма Победа
6.9
Победа - Трейлер
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6.9

Победа

, 2024
Vittoria
Италия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Победа
6.9
Победа - Трейлер
Победа  Трейлер

О фильме

Жасмин 40 лет, и у неё есть всё, о чём она когда-либо мечтала: преданный муж, трое любящих сыновей и процветающий салон красоты к югу от Неаполя. Но после смерти отца ей постоянно снится сон, в котором молодая девушка бросается ей в объятия, даря Жасмин новое чувство удовлетворения и полноты, которое она не может игнорировать. Она решает осуществить свою мечту о дочери и с головой погружается в сложный мир международного усыновления, рискуя при этом своим браком, благополучием сыновей и собственными моральными принципами. Вся семья находится в кризисе, пока наконец не понимает, что единственный выход — это действовать сообща.

В ролях

Марилена Амато
Дженнаро Скарица
Винчензо Скарица
Анна Амато
Нина Лорензо Чиано
Режиссер Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
Сценарист Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
Композитор Giorgio Giampà
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 30 августа 2024
Дата выхода
27 февраля 2025 Греция
3 октября 2024 Италия
5 июня 2025 Нидерланды AL
23 июля 2025 Франция
Бюджет €600 000
Сборы в мире $118 263
Производство Zoe Films, Sacher Film, Scarabeo Entertainment
Другие названия
Vittoria, Βιτόρια, ヴィットリア　抱きしめて

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 12 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Победа - Трейлер
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