Пять известных поклонников «Техасской резни бензопилой» Тоуба Хупера, среди которых писатель Стивен Кинг и режиссер Такаси Миике, размышляют о феномене картины через призму собственного зрительского опыта. Они делятся мыслями о том, почему фильм Хупера так точно попал в нерв времени и прописался в коллективных ночных кошмарах, а также рассказывают, как он повлиял на их творчество и навсегда изменил поп-культуру.
СтранаСША
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска2024
ПроизводствоExhibit A Pictures, Exurbia Films, Dark Sky Films