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Цепные реакции

Chain Reactions 18+
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О фильме

Пять известных поклонников «Техасской резни бензопилой» Тоуба Хупера, среди которых писатель Стивен Кинг и режиссер Такаси Миике, размышляют о феномене картины через призму собственного зрительского опыта. Они делятся мыслями о том, почему фильм Хупера так точно попал в нерв времени и прописался в коллективных ночных кошмарах, а также рассказывают, как он повлиял на их творчество и навсегда изменил поп-культуру.
Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Производство Exhibit A Pictures, Exurbia Films, Dark Sky Films
Другие названия
Chain Reactions, Reakcje łańcuchowe, Αλυσιδωτή αντίδραση, Цепные реакции, 德州電鋸殺人狂：鋸戲謎疑
Режиссер
Александр О. Филипп
В ролях
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
Такаси Миике
Такаси Миике
Alexandra Heller-Nicholas
Стивен Кинг
Стивен Кинг
Карин Кусама
Карин Кусама
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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