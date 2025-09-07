Меню
Сериалы
Первый отдел
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Первый отдел»
Самый ожидаемый сериал РФ вернется в 2026-м: в «Первом отделе-5» Брагин раскроет тайну из прошлого, а Шибанов застрянет меж двух огней
Создатели раскрывают сюжет по крупицам, а мы их скомпоновываем.
1 комментарий
7 сентября 2025 14:15
В ожидании «Первого отдела»: эти сериалы в августе люди смотрели «запоем»
Остросюжетная драма и старинный ситком.
Написать
6 сентября 2025 20:03
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Культовый сериал отстает на два пункта.
1 комментарий
3 сентября 2025 20:03
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
Самое ожидаемое детективное продолжение.
5 комментариев
2 сентября 2025 16:40
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Эти проекты следуют выверенной формуле успеха. Разбираемся, из чего она складывается.
1 комментарий
26 августа 2025 15:13
«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»
Ну, и еще парочкой хитов.
Написать
16 августа 2025 09:54
«Ну это чушь просто»: реальные следователи назвали «Первый отдел» дискредитацией сотрудников МВД (но запретить пока не призвали)
Сериал безумно зрелищный, но правды в нем минимум.
Написать
10 августа 2025 16:40
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова
Проекты не отличаются по наполнению, меняются лишь декорации.
Написать
8 августа 2025 17:09
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
Экранные сотрудники правопорядка не так уж и хороши.
Написать
8 августа 2025 13:46
Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео)
Зрителей ждут те еще моральные качели.
Написать
20 июля 2025 13:17
Без Колесникова и СК, но со Стояновым и во ФСИН: на НТВ выходит новый сериал с Жарковым на замену «Первому отделу»
Брутальные мужчины решают проблемы не совсем законными методами.
Написать
11 июля 2025 17:38
Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять
Если вам мало Брагина и Шибанова, то не печальтесь. Эти проекты не будут отличаться по качеству.
Написать
4 июля 2025 17:09
Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком
Не придется неделями ждать новых серий.
Написать
2 июля 2025 14:15
«Не припомню таких картин за свою жизнь»: лишь один сериал с Жарковым на Западе оценили выше «Первого отдела» — рейтинг 8+
Мрачную многосерийную драму уважают и в России.
3 комментария
29 июня 2025 21:01
«Поплавская — ни рыба ни мясо»: третий сезон «Тверской» с Колесниковым еще не вышел, а уже нарвался на критику
Сюжет вторичный, герои однотипные, и только звезда «Первого отдела» сияет в кадре.
1 комментарий
29 июня 2025 07:29
Пока ждем новый сезон, можно пересмотреть лучшую серию «Первого отдела 4»: показывает главную проблему России как она есть
Мнение поклонников сериала.
Написать
28 июня 2025 17:38
«Эфирная диарея»: этот сериал с Колесниковым зрители прозвали «позором российского кино» — рейтинг в 5 раз хуже, чем у «Первого отдела»
Артист сыграл здесь далеко не ключевую роль, которой хватило, чтобы подпортить его послужной список.
Написать
25 июня 2025 08:56
Приквел «Первого отдела» о знакомстве Брагина и Шибанова: сериал может выйти, но Колесников в него не попадет
Как зарождалась дружба двух диаметральных противоположностей.
Написать
24 июня 2025 11:21
Любите «Первый отдел» из-за Брагина? Тогда сохраняйте его любимые фильмы — от классики до добрых комедий
Рассказал, какое кино трогает его и заставляет пускать скупую слезу.
Написать
23 июня 2025 17:09
«Просто феноменально»: «Первый отдел» установил уникальный ТВ-рекорд — такое не снилось ни «Невскому», ни «Слову пацана»
Достижение, которые будет очень сложно побить.
2 комментария
22 июня 2025 19:34
Нравится Брагин из «Первого отдела»? Тогда посмотрите этот сериал — не классический детектив, но рейтинг даже выше
У актера интересное амплуа, а сам проект удачно сочетает разные жанры.
3 комментария
21 июня 2025 11:21
«Русский Джеймс Бонд — лейтенант Миша»: у худшего сериала в карьере Жаркова рейтинги вдвое хуже, чем у «Первого отдела»
Да, у «Одинокого неба» оценки еще ниже, но и любимчик зрителей там на вторых ролях.
1 комментарий
15 июня 2025 20:32
Не «Первый отдел», но Брагин тоже есть: этот сериал с Машковым не зря зовут «шикарным» — а ведь вышел уже 10 лет назад
У проекта есть свои нюансы, но фанатам актера скорее всего понравится.
3 комментария
14 июня 2025 12:19
Если бы Миядзаки работал на НТВ: ИИ превратил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» в аниме — фанаты «Гибли» оценят (фото)
Бонусом захватили еще 2 хайповых сериала — из них могли бы получиться вполне динамичные мульты.
Написать
13 июня 2025 10:52
Миллионы просмотров всего за 2 дня: этот новый сериал россияне уже назвали отличным «аперитивом» перед «Невским» и «Первым отделом»
Проект неидеальный, но интриги ему не занимать.
4 комментария
12 июня 2025 11:50
«Первый отдел» не попал в пятерку лучших сериалов НТВ всех времен: у «Невского» дела чуть лучше, но до топ-1 — как до Луны
Зато в тройке лидеров нашлось место проекту с Никитой Панфиловым.
9 комментариев
12 июня 2025 10:52
«Меня взбесил»: зрители ругают этот момент в 4 сезоне «Первого отдела» — проблема не в логике сюжета
На этот раз поклонники раскритиковали незначительную, на первый взгляд, деталь.
Написать
7 июня 2025 21:30
«Глупый», «недотепа», «выводит из себя»: в Сети назвали самого бестолкового героя «Первого отдела»
Даже Шибанов терпит его с трудом.
Написать
4 июня 2025 21:31
Ждете 5-й сезон «Первого отдела»? Возможно, в 2026 году он не выйдет — наложились сразу 2 обстоятельства
Но не спешите расстраиваться, ведь для поклонников Колесникова есть и хорошая новость.
Написать
4 июня 2025 07:00
В США 26 лет снимают свой «Первый отдел»: сюжет точь-в-точь, только с «перчинкой»
Самое то для тех, кто устал ждать возвращения Брагина и Шибанова.
Написать
3 июня 2025 12:19
Создатели «Первого отдела» окончательно определились с будущим сериала: и их решение понравится далеко не всем
Часть зрителей явно надеялась на иной исход.
8 комментариев
1 июня 2025 12:19
«Очень нетрадиционно»: этот российский детектив оценили на 7.7 — зайдет фанатам Шибанова из «Первого отдела»
По словам зрителей, проект не похож на большинство историй про сотрудников правопорядка.
Написать
21 апреля 2025 11:50
Тест для поклонников «Первого отдела»: сможете точно определить сезон, глядя на кадр?
Всего будет 5 вопросов. Если верно ответите на каждый, вы — настоящий знаток.
Написать
18 апреля 2025 20:32
«Как в турецких сериалах»: фанаты «Первого отдела» назвали главный минус 4 сезона — дело не в сюжете или героях
Даже самые глупые ляпы меркнут на фоне этого нюанса.
Написать
18 апреля 2025 12:19
Вышел 9 лет назад, обогнал «Шефа» и «Первый отдел»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Фома из «Невского»
Сериал даже вошел в топ-250 лучших.
3 комментария
4 апреля 2025 17:38
«В нашем мире все возможно»: адвокат прокомментировал «ляп» в «Первом отделе», связанный с задержанием Шибанова
Зрителей он рассмешил, а вот специалисты видят в ситуации долю правды.
Написать
31 марта 2025 08:27
От «Шефа» до «Первого отдела»: адвокат объяснил, чем погони в кино отличаются от реальных случаев
Есть разница и в самом процессе, и в последствиях.
Написать
31 марта 2025 07:58
Брагин или Шибанов: тест покажет, на кого из сериала «Первый отдел» вы похожи
Просто ответьте на 5 вопросов.
1 комментарий
29 марта 2025 16:40
Не «Первый отдел» с «Шефом», а чернуха: лишь один детектив вошел в список лучших сериалов России по версии BadComedian
Евгений Баженов предпочитает куда более глубокие истории.
1 комментарий
24 марта 2025 18:36
Семейка Брагиных бы просто разорилась: несколько ляпов в «Первом отдел» заметят лишь опытные кулинары
Сериал, конечно же, хуже не стал, но теперь следить за ним станет чуть забавнее.
Написать
24 марта 2025 16:11
«Сразу корежит, смотреть не хочется»: адвокат назвал проблему русских сериалов про «оперов» — «Первый отдел» на этом тоже попался
Конечно, это не значит, что подобным страдают все отечественные проекты, но, как минимум, многие.
10 комментариев
23 марта 2025 15:13
Если бы «Первый отдел» сняли в Голливуде: ИИ подобрал актеров на роль Брагина, Шибанова и других (фото)
В кои-то веки обошлось без Тимоти Шаламе.
1 комментарий
20 марта 2025 10:23
Рейтинг выше, чем у хитового «Первого отдела»: три советских детектива, которые лучше, чем вы думаете
Оценок у них не так уж и много на фоне современных новинок — смело можно вносить в ранг недооцененных.
Написать
19 марта 2025 20:03
«Кино — далеко не главное»: Колесников из «Первого отдела» располнел и ушел в декрет ради жены — ни о чем не жалеет
Не каждый мужчина согласится сидеть дома с ребенком, но красавец из сериалов НТВ гордится этим.
Написать
18 марта 2025 15:13
«Удивительная история»: «Первый отдел» стал особенным сериалом для Жаркова, и Колесников всему виной
Актер даже подумать не мог раньше, что такое возможно.
Написать
18 марта 2025 09:54
Брагин воссоединится с Верой: подробности 5 сезона «Первого отдела» прямиком со съемочной площадки
История главного героя станет эмоциональнее, а сотрудникам СК придется ловить преступников даже в больницах.
4 комментария
18 марта 2025 07:00
«Даже не читая сценарий»: Жарков из «Первого отдела» отказался от кошмарной роли в хитовом сериале — догадаетесь, в каком?
На самом деле, варианта всего два, и один хитовее другого.
Написать
17 марта 2025 20:03
«Невский» и «Первый отдел» даже не хотят сделать похожими на «Трассу»: перед сценаристами стоит другая задача
Авторы бы и рады написать историю о реальных преступлениях, а не выдумывать очередные бандформирования.
Написать
17 марта 2025 18:36
«Не включу даже под дулом пистолета»: «Первый отдел», «Невский» или «Шеф» — угадайте сериал про «ментов» по разгромному отзыву хейтеров
К каждому вопросу мы добавили смешную (или не очень...) картинку, но вовсе не для того, чтобы сбить вас с толку. Честно!
Написать
16 марта 2025 19:03
«Это бред»: офицеры посмотрели 6 серий «Первого отдела» и заявили, что сериал порочит честь мундира
Такой клюквы на российском телевидении не было давно.
31 комментарий
16 марта 2025 13:17
Не декорации, а реальные кабинеты СК: где снимали сериал «Первый отдел» — хитовый проект НТВ
Сотрудники правопорядка впечатлены таким подходом.
1 комментарий
15 марта 2025 15:13
Что посмотреть со звездами «Первого отдела»: вот 9 проектов — актеры засветились в «Родниной» и «Реализации»
У всех достойный рейтинг и разноплановые сюжеты.
Написать
14 марта 2025 15:42
«Гнусный, омерзительный»: зрители назвали худшего персонажа «Первого отдела» — похож на Арсеньева из «Невского»
Кто-то даже записал его в Архитекторы.
Написать
13 марта 2025 20:32
«На лице было написано, что я выпиваю»: большая карьера Брагина из «Первого отдела» началась с жуткого похмелья
Интересно, как сложилась бы судьба, приедь артист на пробы трезвым?
1 комментарий
13 марта 2025 16:40
Почему «Первый отдел» называется именно так: логичнее было назвать «Следственным комитетом»
Создатели сделали это намеренно.
Написать
13 марта 2025 16:11
«В первые две минуты»: Колесников попал в «Первый отдел» практически по блату, но вовсе не стесняется этого
Артист и создатели сериала «нашли друг друга».
Написать
13 марта 2025 14:15
«Первый отдел» не входит и в топ-5 лучших российских детективов последних лет: его обошло даже детское шоу
Конечно, это не значит. что сериал плохой.
8 комментариев
12 марта 2025 12:19
«Каждый день»: российские силовики оценили «Первый отдел» с Колесниковым и придрались только к одному
Шоураннеры могут собою гордиться.
2 комментария
12 марта 2025 11:50
Ничуть не хуже «Первого отдела»: фильм «Роднина» обязателен к просмотру всем фанатам Колесникова
Актеру наконец позволят показать весь спектр эмоций в кадре.
1 комментарий
10 марта 2025 10:52
«Это не просто брутальный мент»: ИИ сравнил «Невского», «Шефа» и «Первый отдел» — сразу же назвал своего фаворита
Многие любители криминальных сериалов согласятся с нейросетью.
4 комментария
6 марта 2025 11:21
Брагин по уши в работе, а у Шибанова — дела сердечные: о чем будет пятый сезон «Первого отдела»
Зрителей ждет целых 30 эпизодов.
Написать
6 марта 2025 09:25
«Первому отделу» точно не нужен 5 сезон: есть сразу несколько причин не ждать продолжения хита с Жарковым
Держать планку качества с каждым годом все сложнее?
27 комментариев
4 марта 2025 16:11
Из-за скандалов с Колесниковым Брагина «убьют»: в Сети распустили слух о 5 сезоне «Первого отдела»
Артист не может ладить с коллегами или же это вранье? Разобрались в вопросе.
1 комментарий
4 марта 2025 08:27
Бандиты вместо «ментов»: мрачную драму о 90-х с ужасным рейтингом на IMDb покажут вместо «Первого отдела»
Кажется, до выхода «Невского» зрителям придется отвыкать от процедуралов.
Написать
3 марта 2025 20:03
Два сапога пара: фанаты объяснили, чем плохи обе женщины Шибанова из «Первого отдела»
Ловелас никак не может определиться и остепениться.
Написать
2 марта 2025 10:23
Брагин в СИЗО и связь с «Шефом»: первые фото со съемок 5 сезона «Первого отдела»
Брагин и компания вернутся очень быстро.
1 комментарий
27 февраля 2025 11:21
«Как под копирку»: зрители назвали главную проблему 7 сезона «Шефа» (и «Невского» с «Первым отделом» заодно)
Сериал о полицейских с крутым как яйца главным героем — кто ты без него?
Написать
25 февраля 2025 17:38
«Я не обижаюсь, я делаю выводы»: это «Первый отдел», «Невский» или «Шеф»? Тест на знание цитат
Викторина по силам только сценаристам НТВ. Впрочем, даже они могут ошибиться.
1 комментарий
25 февраля 2025 10:52
«Это такой резонанс!»: сотрудники правопорядка посмотрели «Первый отдел» — нашли там 3 забавных ляпа
В реальности в следственном управлении такого не бывает.
2 комментария
25 февраля 2025 08:27
Все не дождетесь новый сезон «Первого отдела»? Вот 3 отличных сериала на замену — в №1 играет сам Брагин
А в проекте №2 можно увидеть звезду легендарного «Невского».
2 комментария
24 февраля 2025 18:36
Что смотреть после «Первого отдела»? 3 сериала для тех, кого разочаровал финал 4 сезона
Все проекты уже завершены, а потому не придется ждать продолжений годами.
Написать
24 февраля 2025 13:17
5 сезон «Первого отдела» будет отличаться от всех предыдущих: когда выйдет продолжение детективного хита
В этом году на сиквел можно не рассчитывать, но есть и хорошие новости.
12 комментариев
23 февраля 2025 10:35
Финал 4 сезона «Первого отдела» все испортил: офицер стал маньяком, а Брагин — безработным
Недосказанность, интрига и надежда на то, что в продолжении все станет только лучше.
2 комментария
22 февраля 2025 18:07
