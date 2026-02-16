Оповещения от Киноафиши
В этом детективе с оценкой 7.2 играет Брагин из «Первого отдела»: смотрится легко и не напрягает

В этом детективе с оценкой 7.2 играет Брагин из «Первого отдела»: смотрится легко и не напрягает

16 февраля 2026 07:29
В этом детективе с оценкой 7.2 играет Брагин из «Первого отдела»: смотрится легко и не напрягает

Зрители уверяют, это «отличный вариант для отдыха».

Если вам нравится суровый и принципиальный Брагин из «Первого отдела», то у нас хорошие новости: пятый сезон стартует уже 16 февраля. Но если время тянется медленно и хочется чего-то похожего с тем же актером прямо сейчас, включайте сериал «Тверская».

Здесь Колесников предстает в роли майора Ивана Соболева, который только приезжает в Москву, а его тут же принимают за убийцу. Коллеги еще не знают, что он их новый начальник уголовного розыска, которого они вскоре невзлюбят, а начальство будет видеть в нем угрозу.

В этом детективе с оценкой 7.2 играет Брагин из «Первого отдела»: смотрится легко и не напрягает

Скрытые мотивы, месть, тайны прошлого – все как мы любим. Не зря сериалу поставили 7.2 на Кинопоиске, а зрители пишут:

«Сериал получился эффектным, интересным, увлекательным, местами забавным. Да, в плане остросюжетности и реалистичности он не блистает, но остросюжетности уже в других проектах было столько, что нужно и отдохнуть. И это отличный вариант для отдыха»,

«Сериал смотрится довольно интересно, легко, а также зрелищно. Сюжет также интересный и хорошо закручен, основная интрига сохраняется и продолжается»,

«Незатянутый, увлекательный, с долей юмора, он, конечно, вряд ли сможет конкурировать с "Первым отделом", однако вполне достоин высоких оценок за будоражащий сюжет, отличную операторскую работу, актерский состав и потрясающе прекрасную Москву».

Кстати, сейчас в производсвте находится третий сезон. Так что до его премьеры как раз успеете наверстать первые два.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Тверская»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
