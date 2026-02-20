Оповещения от Киноафиши
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы

20 февраля 2026 16:40
Картина вышла в прошлом году и почти сразу попала в почетные списки и топы.

Режиссер Максим Бриус известен зрителю прежде всего как создатель «Первого отдела» – самого популярного сериала современного российского ТВ. Но в прошлом году он внезапно вышел за рамки детективных процедуралов.

Фильм «Группа крови» – военная драма о детях-донорах в нацистском приюте Вырицы – уже вошла в топ-250 «Кинопоиска» с рейтингом 8.3. И это только начало.

Действие разворачивается в ноябре 1943 года в Вырице. В бывшем пионерлагере фашисты открывают «приют» для советских детей-сирот. На деле это донорский пункт: у детей брали кровь для раненых солдат вермахта. Недовольных или нарушивших правила – расстреливали.

Фильм снят в рамках проекта «Без срока давности», и каждая минута здесь подкреплена архивными документами. Консультантом проекта выступил краевед, который тридцать лет собирал свидетельства узников лагеря.

Съемочная группа работала в условиях, максимально приближенных к описываемым событиям. Локации – Ленинградская область, зимний лес, температура воздуха опускалась ниже двадцати градусов мороза.

Многие детали пришлось смягчать – изначальная фактура оказалась настолько тяжелой, что не вошла даже в финальный монтаж при возрастном рейтинге 12+.

Фильм уже показали на Кипре, в Будапеште, Бейруте, Париже, Гаване и Индии. Иностранцы, далекие от советского военного кино, рыдают в тех же местах, что и российские зрители, потому что горе не имеет национальности.

Фото: Кадр из фильма «Группа крови» (2025), сериала «Первый отдел»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
