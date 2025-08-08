Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова

Проекты не отличаются по наполнению, меняются лишь декорации.

Третий сезон остросюжетного детектива «Дельфин» на НТВ обещает стать самым масштабным и атмосферным за всю историю проекта. По сюжету Андрей Кораблёв (Сергей Жарков) продолжает опасную игру с таинственным преступным гением, Крестным отцом всего Южноморска и прибрежных городов.

После неудачи в московском расследовании и скандального освобождения бизнесмена Лазарева в Петербурге Кораблёв намерен во что бы то ни стало добраться до истины.

Проект — копия «Первого отдела»

НТВ, дабы избежать конкуренции с другими телеканалами, сам выпускает кальку на свои хиты. Герой «Дельфина», по сути своей является копией Михаила Шибанова из полюбившейся миллионам истории про СК. Он также брутален, не способен на компромиссы с совестью и готов идти напролом, пытаясь выяснить правду.

Чем отличается «Дельфин»

Помимо привычных союзников — дельфина Василисы (с которой главный герой умеет общаться), друзей Олега Середы (Сергей Колос) и Евгения Акимова (Алесь Снопковский), а также Инны Бережной (Дарья Румянцева) и Павла Бухтового (Алексей Байдаков) — героя Жаркова ждут новые испытания.

На этот раз события развернутся в закрытом санатории «Дельфиний мыс», куда Кораблёва приведёт исчезновение журналистки Марины Харис. Последнее расследование девушки касалось как раз этого уединённого места, и теперь детективу предстоит разгадать цепь загадочных преступлений, связанных с прошлым города и легендарной статуей золотого дельфина.

Дарья Румянцева отмечает, что её героиня станет мягче и женственнее, а в сюжет войдут элементы науки и традиционные для сериала водные сцены с трюками и подводными съёмками.

Режиссёр Григорий Жихаревич обещает, что зрителей ждёт не только напряжённое противостояние, но и новые грани в характерах героев, которых придётся балансировать между долгом, личной жизнью и смертельным риском.

Для зрителей же это отличная возможность понаблюдать за полюбившимся актером, пока «Первый отдел» еще находится на начальном этапе съемок.

Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео).