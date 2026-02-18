Оповещения от Киноафиши
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов

18 февраля 2026 17:38
Нужно всего-то ответить на 5 простых вопросов.

Пожалуй, у многих фанатов «Первого отдела» любимчиками являются Брагин и Шибанов. Вместе они идеальный дружеский тандем, который сообща может решить любую проблему.

И, наверное, каждый зритель в ком-то из них видит свои черты. Наш тест как раз об этом. Хотите узнать, на кого из персонажей вы больше похожи? Тогда ответьте на 5 вопросов о себе, и узнайте – Брагин вы или Шибанов.

Оба настоящие профессионалы, но подход к жизни и работе у них все‑таки разный. Так пусть судьба решит сама, кто вам ближе. Приступим?

Ранее мы писали: «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
