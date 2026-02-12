Оповещения от Киноафиши
«Ни к селу ни к городу»: главный поворот 5-го сезона «Первого отдела» уже расстроил фанатов — Шибанов и Брагин отошли на второй план

12 февраля 2026 07:00
До премьеры остались считанные дни.

У «Первого отдела» армия преданных фанатов, готовых пересматривать все сезоны по три раза. Но даже в самом преданном фандоме есть болевые точки. И главная из них — Вера Брагина.

«Последняя история с ней вообще ни к селу ни к городу впихнута в сериал, наверное только для того, чтобы Брагина перевести из "важняков" в простые следаки. Вечно как обиженная судьбой королева при исполнении — так и хочется иной раз лопатой по короне», — пишет зрительница.

И сотни лайков подтверждают: она не одна. Но создателей это не останавливает. В пятом сезоне Веру ждет новая арка. Уголовное дело двадцатилетней давности против нее прекращено, но личность настоящего убийцы так и не установлена.

Актриса Елена Вожакина обещает: зрители увидят события, которые глубже раскроют характер героини. Вопрос в том, хочет ли этого аудитория. Тем временем главные сюжетные крючки нового сезона крутятся вокруг Брагина и Шибанова.

Брагин возвращается на службу, но не в СК, а в обычный районный отдел. И не начальником, а рядовым сотрудником. Ему поручают архив — старые нераскрытые дела. Формально — досиживать до пенсии.

Однако он находит историю, от которой стынет кровь. Его предшественник на этой должности не уволился. Он исчез. Прямо во время работы над одним из «висяков». Брагин почти уверен: дело, которое расследовал пропавший коллега, и есть ключ к его исчезновению.

Шибанову тоже не до скуки. В финале третьего сезона он выбрал Ракитину. Но бывшая невеста, которую считали погибшей, оказалась жива. Теперь ему предстоит выстраивать отношения с тремя женщинами сразу, оставаясь действующим опером.

Пятый сезон стартует 16 февраля. Брагин ищет пропавшего предшественника. Шибанов распутывает личный любовный квадрат. А Вера Брагина снова в кадре, с чем фанатам придется смириться.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Валерия Белашкова
