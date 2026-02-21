Оповещения от Киноафиши
«Пятый сезон как «Санта-Барбара»»: зрители недовольны тем, что происходит с семьей Брагиных в «Первом отделе»

«Пятый сезон как «Санта-Барбара»»: зрители недовольны тем, что происходит с семьей Брагиных в «Первом отделе»

21 февраля 2026 07:29
"Первый отдел"

Бесконечные проблемы главных героев проекта НТВ порядком надоели публике.

Пятый сезон «Первого отдела» уверенно держится в эфире НТВ, но обсуждения в Сети показывают: терпение части аудитории на исходе. Серьезную претензию люди предъявляют линии семьи Брагиных.

Вера - главный триггер Брагиных

В комментариях пишут: «Собрали все несчастья вокруг семьи Брагина, никак не успокоятся». Зрители отмечают, что многие ценили семью Брагиных за образ крепкой ячейки общества, а сейчас в кадре сплошная «мелодрама».

Особенно достается Вере Брагиной. Часть аудитории пишет, что героиня «начала раздражать, даже слишком». Но есть высказывания и покрепче: «Боюсь, что из-за нее перестану смотреть любимый сериал».

«Еще бесит сынок»

Отдельная волна критики касается сына Брагиных Макса, который многим кажется инородным телом в семье. «Как будто из другой оперы», - пишет один из зрителей.

Люди также не верят в игру молодого актера Даниила Слуцкого. «Кто вообще кастинг проводил?» - возмущается народ.

Однако и у Веры, и у Макса есть свои защитники. Пользователи напоминают другим комментаторам, что драматизация заложена сценарием, а напряжение в семье для них выглядит вполне жизненно. Но даже лояльная аудитория признает: семейных проблем в пятом сезоне стало заметно больше, а легкости - меньше.

Фото: Кадр из сериала "Первый отдел"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
