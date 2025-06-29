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«Поплавская — ни рыба ни мясо»: третий сезон «Тверской» с Колесниковым еще не вышел, а уже нарвался на критику

29 июня 2025 07:29
«Поплавская — ни рыба ни мясо»: третий сезон «Тверской» с Колесниковым еще не вышел, а уже нарвался на критику

Сюжет вторичный, герои однотипные, и только звезда «Первого отдела» сияет в кадре.

Сериал «Тверская» вроде бы и про полицию, но на поверку — о том, как любят, мстят и предают на фоне московских огней. Первый сезон удивил: герои были неплохо прописаны, уличный саундтрек. Второй — попытался развить успех. А вот третий… кажется, он будет вторичным.

Сюжет третьего сезона

«Поплавская — ни рыба ни мясо»: третий сезон «Тверской» с Колесниковым еще не вышел, а уже нарвался на критику

Иван Соболев, отмстивший за семью и ушедший в Новосибирск, снова в столице. Причина — захотел вернуться, так еще и нарисовались гастролёры-грабители, которых крышуют знакомые лица из органов.

Возвращение в отдел, борьба с продажными копами — где-то мы это уже видели. И не один раз. Сам НТВ, кажется, меняет имена в сценариях, выдавая их то за «Невский», то за «Первый отдел» с тем же Колесниковым.

Главная любовная линия тоже обретает новые обороты. Луиза (Лукерья Ильяшенко) по-прежнему в кадре, но не одна: в жизнь Соболева врывается Настя — новая невеста из Сибири. И сыграет её Ангелина Поплавская, актриса, которую зрители знают по «Родителям» и ряду лайтовых драмеди.

Неожиданный выбор? Ещё какой. И не факт, что удачный: зрители уже успели поделиться скепсисом в комментариях.

Что пишут зрители

«Поплавская — ни рыба ни мясо»: третий сезон «Тверской» с Колесниковым еще не вышел, а уже нарвался на критику

«Поплавская — ни рыба ни мясо», «После "Родителей" Поплавская может сниматься уже в чём угодно.... Хуже не будет. Дно пробито», — отмечают читатели Дзен-канала «Мир сериалов».

По слухам, Поплавская получила главную женскую роль не случайно — оа на хорошем счету у продюсеров. А Ильяшенко, с её привычкой спорить и требовать экранного времени, якобы давно раздражала команду. Так что вместо того, чтобы раскрыть героиню, ее участие в проекте сократили

Даже в самом преданном фан-клубе «Тверской» признаются: если третий сезон снова потратят на хождение по кругу, то четвёртый можно будет не снимать вовсе. Премьеры ждать не раньше весны 2026 года.

Ждете 5-й сезон «Первого отдела»? Возможно, в 2026 году он не выйдет — наложились сразу 2 обстоятельства.

Фото: Кадры из сериалов «Тверская», «Мастер»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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1 комментарий
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