Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя

Когда заканчивается очередной сезон «Первого отдела», внутри поселяется легкая грусть. Хочется еще: чтобы снова Брагин с Шибановым распутывали сложные дела, чтобы питерские улицы и атмосфера настоящей следственной работы никуда не исчезали. Но создатели не спешат с новыми сериями, а пересматривать четвертый сезон в сотый раз уже как-то… ну вы понимаете.

Есть отличная замена. И даже с рейтингом, который не стыдно поставить рядом с «Первым отделом», — 8 баллов на Кинопоиске. Сериал называется «Чужой», и вышел он в 2021 году.

В центре сюжета — банкир Владимир Орлов (Кирилл Плетнев), который попал в серьезные неприятности. Его ищут и бывшие партнеры, и полиция, и выхода, кажется, нет. Судьба забрасывает героя в маленький приграничный городок, где он случайно становится обладателем документов погибшего майора полиции.

Теперь Орлов вынужден жить двойной жизнью: днем расследовать местные преступления, а ночью думать, как сбежать за границу. Чем это похоже на «Первый отдел»?

Здесь тоже есть напряженные расследования, человеческие истории и никакой картонной коррупции. Главный герой проходит через серьезную трансформацию — из циничного дельца превращается в того, кому не все равно. Зрители называют сериал «очень уютным»:

Герои, место, цвет подобраны так, что как будто погружаешься в мягкий и удобный мир. Провинциальная, красивая Россия.

И правда, атмосфера здесь особая — северный городок, граница с Финляндией, тихие улицы и люди, которые просто делают свое дело. Если соскучились по честным детективам без лишней жести — «Чужой» зайдет.

Но не забываем и о том, что 5 сезон «Первого отдела» уже в Сети. Правда, с выходом серий возник неприятный нюанс.