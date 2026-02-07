Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов

Опять изучает дела и ищет убийцы, но без отвлечения на семейные разборки Брагина. Это ли не чудо?

Сериал «Аутсайдер» с Сергеем Жарковым уже полностью доступен для просмотра, и если вы пропустили его премьеру на НТВ — сейчас идеальное время нагнать. Это тот случай, когда детективная история без лишней суеты и спецэффектов оказывается удивительно сбалансированной.

В центре сюжета подполковник Ян Озерский, которого после ложного обвинения в убийстве отправляют руководить «бумажным отделом», архивом старых нераскрытых дел. Казалось бы, ссылка. Но для Озерского, в исполнении Сергея Жаркова, это не препятствие. Профессионал способен раскрыть даже «глухари», которые давно считались безнадежными.

Что особенно подкупает, так это атмосфера. Сериал снят в Санкт-Петербурге, и во многом напоминает «Первый отдел», но без телевизионных клише. Здесь нет бесконечных перестрелок и надуманных драм, это настоящий детектив в котором важна работа с деталями. Каждое дело, будь то история с мистической иконой, убийство на охоте или взрыв с намёком на старые счёты, раскрывают детально и при помощи изучения дела.

Актерский состав подобран безупречно. Сергей Жарков все тот же принципиальный мент, как и Шибанов из «Первого отдела». Евгений Сидихин в роли генерала Хлопина добавляет веса проекту, а Антон Багмет в роли авторитета Бухарского и Юрий Батурин в роли подполковника ФСБ Эффиндиева также добавляют проекту колорита.

Да и вся команда отдела отщепенцев, от саркастичного Вернидуба (Николай Шрайбер) до молодой и принципиальной Клёновой (Наталья Свешникова), выглядит живой и настоящей.

Сериал не пытается удивить громкими поворотами каждый эпизод и потому подходит для неторопливого просомтра. Финал логичен и не разочаровывает, хотя некоторые подсказки к разгадке могут показаться излишне очевидными. Но в этом и есть прелесть «Аутсайдера», сценаристы не выдумывали рояли в кустах, все ответы были на экране, отчего детектив и получил свои 7.7 на Кинопоиске.