«Веру можно понять»: зрители неожиданно вступились за Брагину, объяснив её истерики в сериале «Первый отдел 5»

23 февраля 2026 09:54
«Первый отдел»

Пока одни ругают Веру за скандалы, другие уверены: её реакция в новых сериях вполне логична и даже неизбежна.

Многих, очень многих зрителей, «Первого отдела» в новом сезоне стала раздражать Вера. Публика её окончательно перестала узнавать и винит в излишней истеричности, если не сказать озлобленности. Однако, как оказалось, немало людей, которые ей искренне сочувствуют. Мало того - относятся к её поведению с пониманием.

В Сети пользователи замечают: Брагина переживает реальный жизненный удар и психологический кризис

Это страх, а не стервозность

«Веру можно понять», - пишут в обсуждениях люди. Зрители считают, что её состояние - это совсем не каприз и не отражение дурного характера, а реакция на ситуацию, в которой она оказалась.

Вера была судьёй, жила по правилам, верила в систему, а потом эта же система легко отправила её в СИЗО. Тем более её муж продолжает работать там, где начался весь её личный кошмар. После такого доверие к людям и праву уже может и не вернуться совсем.

«Мне так, например, понятны переживания Веры: для нее, такой цельной, верящей в закон, мир рухнул», - отмечает одна из зрительниц.

Одиночество и страх

Другие комментаторы добавляют, что Вера осталась в одиночестве и под давлением буквально со всех сторон. Без работы, без ощущения безопасности, да ещё и с постоянным страхом за семью.

«Сериал смотрю с интересом, а вот поведение Веры понять можно, осталась без работы, буллинг даже на улице, дома одна с нерешёнными проблемами», - замечают в обсуждениях.

Такие детали делают её реакцию не такой уж нелепой, как кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
