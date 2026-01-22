Фанаты «Первого отдела», ликуйте: НТВ делает ход конем — 1 серию 5 сезона могут показать со дня на день

У поклонников сериала «Первый отдел» появился повод для осторожного оптимизма. Хотя официального анонса пока нет, все больше признаков указывают на то, что пятый сезон могут показать уже в феврале.

Почему так долго ждем

Проект выходит на НТВ с 2020 года и за это время собрал внушительную аудиторию. Формат у «Первого отдела» классический — процедурал о работе следователей и оперативников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В центре сюжета — Юрий Брагин (Иван Колесников) и его напарник Михаил Шибанов (Сергей Жарков). За четыре сезона герои успели поработать в разных городах России и заметно измениться не только профессионально, но и в личной жизни.

Четвертый сезон стартовал в феврале 2025 года. Поэтому надежды на продолжение уже осенью выглядели слишком смелыми: производство такого сериала редко занимает меньше года.

Что изменилось на новогодних каникулах

Во время январских праздников НТВ начал повтор «Первого отдела» с самого первого сезона и продолжает показ без пауз. Если канал сохранит этот ритм, к первой половине февраля в эфире окажутся все предыдущие сезоны. В таком случае логичным шагом станет запуск новых серий сразу после марафона.

Конечно, повтор сам по себе ничего не гарантирует — иногда так просто закрывают эфирную сетку. Но запуск всех сезонов подряд именно сейчас выглядит слишком продуманным, чтобы быть случайностью.

Что известно о пятом сезоне

Новый сезон будет состоять из 30 серий. По сюжету дело против жены Брагина закрывают, однако настоящий преступник остается на свободе. Сам Юрий возвращается на службу уже в пониженном статусе — обычным следователем в одном из районов Петербурга.

Там он сталкивается с загадочным исчезновением коллеги, занимавшего эту должность раньше. Для Брагина это расследование быстро выходит на первый план. Параллельно Шибанов продолжает разбираться с личной жизнью и прошлыми отношениями.

Есть и причина для беспокойства. По данным MyShows, четвертый сезон зрители приняли немного прохладнее предыдущих, хотя рейтинги оставались высокими. Быстрые темпы производства вызывают вопросы к качеству, но сам сюжет выглядит достаточно насыщенным.

Если пятый сезон действительно выйдет уже в феврале, НТВ покажет редкую для индустрии скорость. Это то, чего фанаты и хотят, и бояться одновременно.

