В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона

18 февраля 2026 12:48
Иви случайно раскрыли самый большой секрет.

Долгожданный пятый сезон детектива «Первый отдел» наконец стартовал. Зрители, уставшие ждать новых серий, накинулись на просмотр. И сразу же столкнулись с загадкой: а сколько же всего серий выйдет? Информация на разных ресурсах и в анонсах разнится до сих пор.

На сайте Иви сначала значилось 30 серий с премьерой 16 февраля. Потом цифру тихо поменяли. В соцсетях поклонники сериала недоумевают: «А сколько в итоге серий — 20 или 30? В воскресенье на сайте было написано, что 20 серий будут 16 февраля, а вчера все изменили...».

В пресс-релизах тоже путаница: где-то фигурирует 20 серий, где-то — 30. «Киноафиша» провела свое расследование, изучила все блоги и нашла комментарий представителей стриминга:

«Серии будут выходить на Иви по мере поступления их со стороны правообладателя. Изначально было запланировано 30 серий, однако при производстве сериала принято решение о премьере первых двадцати серий пятого сезона».

Всё, что выходит за пределы 20-й серии, просто перенесли в шестой сезон. А его съёмки уже идут полным ходом.

«Во-первых, отснято больше, — делятся просвещенные зрители. — Во-вторых, все серии после 20 перенесены в 6 сезон, который и продолжают снимать. А 5 сезон закончен».

Так что насчет пятой части у нас две новости: если вы ждали 30 серий, то разочаруетесь, их будет меньше. А вот шестой сезон не заставит себя долго ждать: работа над ним уже где-то на середине. Получается, продолжение мы сможем увидеть даже раньше, реши создатели нарушить правило выхода одной главы в год.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
1 комментарий
