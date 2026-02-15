Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение?

«Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение?

15 февраля 2026 13:17
«Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение?

Работа над шестой частью уже кипит.

Ну что, почти дождались? 16 января в 20:00 по Москве зрители НТВ наконец увидят дебютные серии «Первого отдела 5», и на фоне долгожданного возвращения лучшего российского ТВ-детектива его поклонники делятся не только теориями о подробностях сиквела, но и важными инсайдами.

«Триикс Медиа» решила выяснить, чего фанаты ждут от нового сезона, и одна из самых популярных «хотелок» коснулась, естественно, дуэта главных героев.

«Возвращения той самой дружбы между Брагиным и Шибановым, которая была в первых сезонах».

«Хотим, чтобы Брагин урыл того следака и вернул свою должность, а Шибанов женился на Литвиновой», – так выглядит залайканный пост, следом за которым идет еще один – самый интригующий.

«Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение?

Одному из зрителей удалось поговорить лично с Сергеем Жарковым еще летом, и актер дал понять, что на «Первом отделе 5» детектив даже не думает останавливаться. Более того, авторы настолько уверены в успехе своего детища, что уже снимают шестую часть.

«”Первый отдел 6” уже снимают в августе общался с Жарковым. Он сказал, что после пятого сразу шестой, а после шестого возможно и седьмой».

Так что, если боялись, что с любимым сериалом придется попрощаться уже в ближайшие недели – не переживайте. Брагин и Шибанов с нами еще ох, как надолго.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест) «Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест) Читать дальше 15 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше