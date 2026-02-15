«Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение?

Ну что, почти дождались? 16 января в 20:00 по Москве зрители НТВ наконец увидят дебютные серии «Первого отдела 5», и на фоне долгожданного возвращения лучшего российского ТВ-детектива его поклонники делятся не только теориями о подробностях сиквела, но и важными инсайдами.

«Триикс Медиа» решила выяснить, чего фанаты ждут от нового сезона, и одна из самых популярных «хотелок» коснулась, естественно, дуэта главных героев.

«Возвращения той самой дружбы между Брагиным и Шибановым, которая была в первых сезонах».

«Хотим, чтобы Брагин урыл того следака и вернул свою должность, а Шибанов женился на Литвиновой», – так выглядит залайканный пост, следом за которым идет еще один – самый интригующий.

Одному из зрителей удалось поговорить лично с Сергеем Жарковым еще летом, и актер дал понять, что на «Первом отделе 5» детектив даже не думает останавливаться. Более того, авторы настолько уверены в успехе своего детища, что уже снимают шестую часть.

«”Первый отдел 6” уже снимают в августе общался с Жарковым. Он сказал, что после пятого сразу шестой, а после шестого возможно и седьмой».

Так что, если боялись, что с любимым сериалом придется попрощаться уже в ближайшие недели – не переживайте. Брагин и Шибанов с нами еще ох, как надолго.