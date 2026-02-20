Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»

Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»

20 февраля 2026 19:05
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»

А завязка сериала, внезапно, напоминает «Медленных лошадей» с великолепным Олдманом.

Сергей Жарков в «Первом отделе» давно стал для зрителя кем-то вроде старого знакомого: Миша Шибанов – душа компании, весельчак, который даже в морге найдет повод пошутить. Но в 2022 году вышел сериал, где актер предстал абсолютно другим и одновременно – таким похожим на свою главную роль в хитовом детективе НТВ.

«Аутсайдер» – детектив, который легко было пропустить. На «Кинопоиске» у него меньше 20 000 оценок, зато рейтинг 7.7 и всего три отзыва, и все восторженные.

Сюжет начинается с того, что подполковник Ян Озерский (Жарков) выходит на свободу. Полтора года он просидел за убийство, которого не совершал. Подставил его коллега, обаятельный гад Эффендиев. Место в убойном отделе занято, прошлое перечеркнуто.

Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»

Единственное, что ему предлагают – возглавить архив, «бумажный отдел», где годами лежат пыльные папки с нераскрытыми делами.

Вы правильно поняли, это сериал про людей, которых списали. Про тех, кто больше не нужен системе, но не разучился работать головой.

В этом смысле он неуловимо напоминает британских «Медленных лошадей» с Гэри Олдманом: те же отверженные, та же борьба с бюрократией, те же старые дела, которые оказываются важнее новых.

«Что касается Озерского, то можно сказать, что это сильно повзрослевший Миша Шибанов или Шибанов, потерявший любовь всей жизни», – пишут в Сети, отмечая, что Ян, все-таки, молчаливее, жестче, сдержаннее Михаила.

Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»

В герое «Аутсайдера» нет той искры, которая делает его душой компании, зато есть внутренний стержень человека, который прошел через предательство и не сломался.

«Он здесь не играет свой вечный типаж удалого весельчака. Его роль спокойнее, игра глубже. такой медленный скандинавский детектив, с его любовью к деталям, крупным планам и пустошам», – подытожили зрители.

Никакой чернухи ради чернухи, никаких «розовых соплей». Только «ненужные» люди, папки с пыльными делами и съемки Питера с высоты птичьего полета.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Аутсайдер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Для маргиналов»: владелец раскрыл, какого мнения он о покупателях «Светофора» «Для маргиналов»: владелец раскрыл, какого мнения он о покупателях «Светофора» Читать дальше 30 мая 2026
Первый канал взял под крыло заморский детектив — и россияне на нем помешались: феномен покруче «Игры престолов» Первый канал взял под крыло заморский детектив — и россияне на нем помешались: феномен покруче «Игры престолов» Читать дальше 31 мая 2026
«Своих "Пацанов" Netflix сделал 5 лет назад», и зрители включили их после позорного финала хита Amazon: «чуть не стошнило на первой серии» «Своих "Пацанов" Netflix сделал 5 лет назад», и зрители включили их после позорного финала хита Amazon: «чуть не стошнило на первой серии» Читать дальше 31 мая 2026
Этот детектив – самый популярный у россиян в конце мая: обогнал даже 1-й сезон «Чикатило» – «после просмотра страшно ехать на машине» Этот детектив – самый популярный у россиян в конце мая: обогнал даже 1-й сезон «Чикатило» – «после просмотра страшно ехать на машине» Читать дальше 31 мая 2026
«Главный герой – вылитый Брагин»: новинку НТВ, не отрываясь, смотрят миллионы зрителей – не «Первый отдел», но «залипла на весь сезон» «Главный герой – вылитый Брагин»: новинку НТВ, не отрываясь, смотрят миллионы зрителей – не «Первый отдел», но «залипла на весь сезон» Читать дальше 29 мая 2026
«От всей души переживала» в этой сцене «Первого отдела 4»: самая жизненная в сериале – «с предвкушением ждала развития событий» «От всей души переживала» в этой сцене «Первого отдела 4»: самая жизненная в сериале – «с предвкушением ждала развития событий» Читать дальше 28 мая 2026
В «Первый отдел» долили «мылодрамы»: канал «Россия» снял свой ответ шедевру НТВ – Брагина заменили Галкиным В «Первый отдел» долили «мылодрамы»: канал «Россия» снял свой ответ шедевру НТВ – Брагина заменили Галкиным Читать дальше 28 мая 2026
Рейтинги НТВ ни при чем: любимчик россиян Колесников впервые признался, почему до сих пор не ушел из «Первого отдела» Рейтинги НТВ ни при чем: любимчик россиян Колесников впервые признался, почему до сих пор не ушел из «Первого отдела» Читать дальше 27 мая 2026
«Какой же нелепый этот Брагин, прямо эталонный "циркуль" с выпученными глазами»: кажется, «Первый отдел» больше не фаворит у зрителей НТВ «Какой же нелепый этот Брагин, прямо эталонный "циркуль" с выпученными глазами»: кажется, «Первый отдел» больше не фаворит у зрителей НТВ Читать дальше 27 мая 2026
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Читать дальше 26 мая 2026
А давайте ждать 6 сезон «Первого отдела» с кофейком по рецепту самого Брагина? Всё дело в одной добавке — без нее в чашке гадость получается А давайте ждать 6 сезон «Первого отдела» с кофейком по рецепту самого Брагина? Всё дело в одной добавке — без нее в чашке гадость получается Читать дальше 30 мая 2026
Создатели «Невского» выпускают не только шедевры: у этой драмы про Крым позорные 1.8/10, и она «вызывает отвращение» Создатели «Невского» выпускают не только шедевры: у этой драмы про Крым позорные 1.8/10, и она «вызывает отвращение» Читать дальше 30 мая 2026
6-й сезон «Первого отдела» уже не жду — переключилась на этот сериал с Колесниковым а-ля «Невский» и не жалею 6-й сезон «Первого отдела» уже не жду — переключилась на этот сериал с Колесниковым а-ля «Невский» и не жалею Читать дальше 30 мая 2026
После «Первого отдела 3» «нужно было поставить точку»: вот чем новые сезоны раздражают даже верных фанатов После «Первого отдела 3» «нужно было поставить точку»: вот чем новые сезоны раздражают даже верных фанатов Читать дальше 30 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше