Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»

Сергей Жарков в «Первом отделе» давно стал для зрителя кем-то вроде старого знакомого: Миша Шибанов – душа компании, весельчак, который даже в морге найдет повод пошутить. Но в 2022 году вышел сериал, где актер предстал абсолютно другим и одновременно – таким похожим на свою главную роль в хитовом детективе НТВ.

«Аутсайдер» – детектив, который легко было пропустить. На «Кинопоиске» у него меньше 20 000 оценок, зато рейтинг 7.7 и всего три отзыва, и все восторженные.

Сюжет начинается с того, что подполковник Ян Озерский (Жарков) выходит на свободу. Полтора года он просидел за убийство, которого не совершал. Подставил его коллега, обаятельный гад Эффендиев. Место в убойном отделе занято, прошлое перечеркнуто.

Единственное, что ему предлагают – возглавить архив, «бумажный отдел», где годами лежат пыльные папки с нераскрытыми делами.

Вы правильно поняли, это сериал про людей, которых списали. Про тех, кто больше не нужен системе, но не разучился работать головой.

В этом смысле он неуловимо напоминает британских «Медленных лошадей» с Гэри Олдманом: те же отверженные, та же борьба с бюрократией, те же старые дела, которые оказываются важнее новых.

«Что касается Озерского, то можно сказать, что это сильно повзрослевший Миша Шибанов или Шибанов, потерявший любовь всей жизни», – пишут в Сети, отмечая, что Ян, все-таки, молчаливее, жестче, сдержаннее Михаила.

В герое «Аутсайдера» нет той искры, которая делает его душой компании, зато есть внутренний стержень человека, который прошел через предательство и не сломался.

«Он здесь не играет свой вечный типаж удалого весельчака. Его роль спокойнее, игра глубже. такой медленный скандинавский детектив, с его любовью к деталям, крупным планам и пустошам», – подытожили зрители.

Никакой чернухи ради чернухи, никаких «розовых соплей». Только «ненужные» люди, папки с пыльными делами и съемки Питера с высоты птичьего полета.