Сколько сезонов у сериала «Первый отдел»: проект насчитывает почти сотню серий – но новые можно увидеть не скоро

Сюжет детективной драмы «Первый отдел» вращается вокруг талантливого следователя Юрия Брагина. После годовой командировки он возвращается в Санкт-Петербург, где его ожидает предложение возглавить Первый следственный отдел Первого управления ГСУ.
Однако Брагин – прирожденный оперативник, а не карьерист, и «живая» работа для него важнее кресла начальника. И вот ему подворачивается новое дело – расследование двух загадочных убийств девушек в небольшом городке Ленинградской области, где тесные связи между жителями лишь осложняют поиск преступника.
Сериал, стартовавший в ноябре 2020 года, быстро завоевал зрительскую любовь, о чем свидетельствуют его высокие рейтинги: 8.1 на Кинопоиске и 7.6 на IMDb. В феврале 2025 года завершился показ крайнего сезона, и поклонники уже интересуются, сколько всего сезонов у проекта и когда ждать новых серий.
На данный момент вышло 4 сезона, а производство сериала продолжается. Для вашего удобства мы составили таблицу со всей информацией о выходах сезонов.
|Сезон
|Количество серий
|Премьерный показ
|1
|20
|16–27 ноября 2020
|2
|20
|9–17 марта 2022
|3
|24
|2–19 октября 2023
|4
|30
|3–21 февраля 2025
|5
|30
|2026 (ожидается)
Поговаривают, что раньше весны 2026 года премьеры ждать не стоит, а все потому что ъемки начались относительно недавно – в феврале-марте 2025. Но уже известно, что показ продолжится на НТВ в привычном формате – по два эпизода в будни.
