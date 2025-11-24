Сколько сезонов у сериала «Первый отдел»: проект насчитывает почти сотню серий – но новые можно увидеть не скоро

И на то есть веская причина.

Сюжет детективной драмы «Первый отдел» вращается вокруг талантливого следователя Юрия Брагина. После годовой командировки он возвращается в Санкт-Петербург, где его ожидает предложение возглавить Первый следственный отдел Первого управления ГСУ.

Однако Брагин – прирожденный оперативник, а не карьерист, и «живая» работа для него важнее кресла начальника. И вот ему подворачивается новое дело – расследование двух загадочных убийств девушек в небольшом городке Ленинградской области, где тесные связи между жителями лишь осложняют поиск преступника.

Сериал, стартовавший в ноябре 2020 года, быстро завоевал зрительскую любовь, о чем свидетельствуют его высокие рейтинги: 8.1 на Кинопоиске и 7.6 на IMDb. В феврале 2025 года завершился показ крайнего сезона, и поклонники уже интересуются, сколько всего сезонов у проекта и когда ждать новых серий.

На данный момент вышло 4 сезона, а производство сериала продолжается. Для вашего удобства мы составили таблицу со всей информацией о выходах сезонов.

Сезон Количество серий Премьерный показ 1 20 16–27 ноября 2020 2 20 9–17 марта 2022 3 24 2–19 октября 2023 4 30 3–21 февраля 2025 5 30 2026 (ожидается)

Поговаривают, что раньше весны 2026 года премьеры ждать не стоит, а все потому что ъемки начались относительно недавно – в феврале-марте 2025. Но уже известно, что показ продолжится на НТВ в привычном формате – по два эпизода в будни.

