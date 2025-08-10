Меню
«Ну это чушь просто»: реальные следователи назвали «Первый отдел» дискредитацией сотрудников МВД (но запретить пока не призвали)

10 августа 2025 16:40
Сериал безумно зрелищный, но правды в нем минимум.

Стартовавший в 2020 году «Первый отдел» позиционировался как драма, основанная на реальных событиях из практики Следственного комитета. Но бывшие сотрудники ведомства уверены: создатели проекта превращают работу следователей в фантастический боевик.

Экс-руководитель Коптевского МрСО ГСУ СК по Москве Владислав Подшибякин и бывший следователь ГСУ СКР Дмитрий Карандашов разобрали ключевые эпизоды и нашли в них грубые ошибки.

Один в поле не воин

В сериале следователь Юрий Брагин (Иван Колесников) в одиночку едет расследовать убийства девушек в Ленинградской области.

Реальность:

«Следователя управления по таким резонансным делам никогда не отпустят одного. Для контроля за районными органами обязательно направляются сотрудники МВД», — пояснял Подшибякин в комментарии «Телепрограмме».

Стрельба в кафе и «торг» с начальством

Оперативник Шибанов устраивает перестрелку в кафе, но Брагин угрожает начальнику самоотводом, если друга не отпустят.

Реальность:

«Это бред. Сотрудник устроил стрельбу — это такой резонанс! Такое немыслимо, чтобы его отпустили», — возмущается Карандашов, настаивая, что киношного начальника СК после такого можно обвинить в должностном преступлении.

Следователь-одиночка

Брагин ночью едет на встречу с анонимом без согласования с руководством.

Реальность:

«Каждый чих он будет согласовывать с руководителем. Вплоть до запятых в протоколе допроса свидетеля», — подчёркивает эксперт.

Вердикт профессионалов

Карандашов признаёт: сериал динамичный и зрелищный, но далёк от реальности. А вот Подшибякин более резок:

«Фильм позиционировали как “основанный на реальных событиях”, но после первой серии надо писать рапорт о признаках преступления! Ну это чушь просто!»

По его мнению, «Первый отдел» не только искажает работу СК, но и дискредитирует сотрудников МВД, создавая ложное впечатление о вседозволенности и «кумовстве» в ведомстве.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
