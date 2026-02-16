«Первый отдел» посягнул на рекорд «Семнадцати мгновений весны»: НТВ парализовал жизнь целого города

Представьте: пятница, вечер, вы никого не трогаете, едете по своим делам через Николаевский мост в Красноярске. И тут бац — вторая смена. Вас останавливают, перекрывают движение и вежливо просят постоять лишний часок, потому что где-то там Иван Колесников никак не догонит плохого парня.

Добро пожаловать на съемочную площадку сериала «Первый отдел», где создатели решили, что настоящий экшн нельзя нарисовать на компьютере — его нужно организовать, желательно с участием сотни местных жителей.

Ради сцен четвертого сезона детектива важный для трафика Красноярска мост перекрыли по-настоящему. Правда, просто так блокировать движение было бы жестоко, поэтому народ привлекли к сотрудничеству. Как пишут очевидцы, создатели обратились к местным жителям, и многие с удовольствием согласились принять участие.

Сотни людей бросали свои дела, чтобы постоять в пробке, посигналить на мосту и мелькнуть в одном из самых популярных детективов современного ТВ. Реакция в соцсетях, конечно, не заставила ждать. Местные жители, которые попали в этот импровизированный затор, отреагировали со свойственным сибирякам юмором и не жаловались, что НТВ парализовал жизнь целого города.

«Ну вот наконец-то, что в родном городе начали снимать. А то всё Питер, Москва».

Красноярский мост, конечно, впечатляет, но создатели «Первого отдела» все равно не повторят успех трюка, который в 1973 году провернула Татьяна Лиознова со своими «Семнадцатью мгновениями весны». Тогда, полвека назад, вся огромная страна на полмесяца выпала из реальности: по легенде, пока Штирлиц шел по коридору, на улицах СССР практически перестали хулиганить, резко упало потребление воды и даже электроэнергии — люди просто прилипли к телевизорам, забыв про быт.