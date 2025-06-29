«Не припомню таких картин за свою жизнь»: лишь один сериал с Жарковым на Западе оценили выше «Первого отдела» — рейтинг 8+

В фильмографии Сергея Жаркова нашёлся неожиданный рекордсмен — сериал «Пассажиры», который на IMDb получил вполне приличные 8.3. На секундочку, «Первый отдел» довольствуется куда более скромными 7.4. Возможно, все потому, что «Пассажиры» — не очередной «сериал про ментов»?

«Пассажиры» — это мистическая драма режиссёра Карена Оганисяна. Главный герой — таксист Андрей, которого играет Кирилл Кяро. Он подвозит самых разных... умерших людей, а каждый пассажир в его машине — это отдельная история о судьбе, выборе и цене ошибок. Западная публика сравнивает этот маршрут с путешествием по человеческой душе.

«Не припомню таких картин за свою жизнь. Это сериал, который может изменить восприятие жизни», — пишут зрители.

Финал сериала на IMDb называют сильным, способным оставить в мыслях «перестройку внутри себя».

Отдельно хвалят оригинальную концепцию: в каждом эпизоде новый герой, новая исповедь — и ты невольно примеряешь чужие ошибки на себя.

«Что бы ты сказал на заднем сиденье?» — именно этот вопрос чаще всего звучит в откликах, показывая, что зрители ценят «Пассажиров» не за зрелищность, а за атмосферу и умение заставить задуматься.

И пусть роль Жаркова эпизодическая — он появляется в трех сериях первого сезона — его герой-гонщик по имени Дима запоминается, добавляя драйва в общую медитативность сюжета. В итоге сериал стал настоящим открытием для иностранцев, уставших от стандартных криминальных историй — западных аналогов «Пассажирам» мы навскидку вспомнить не можем. А вы?

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