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Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды

20 февраля 2026 11:50 Проверено редакцией
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды

Премьера состоится со дня на день.

Актриса, которую зрители «Первого отдела» привыкли видеть в роли Веры — жены принципиального следователя Брагина, — наконец-то вышла из тени своего самого известного персонажа.

Елена Вожакина, последние несколько лет почти не мелькавшая в новых проектах, готовится к громкому возвращению. И судя по всему, оно случится во втором сезоне детектива «Кордон», где ей досталась главная женская роль в паре с Петром Рыковым.

Для тех, кто не в курсе: первый сезон «Кордона» вышел на ТВ-3 и рассказал историю Саши Дымова — человека с тяжелой судьбой, который пытается начать жизнь с чистого листа в глухой местности на границе. Финал оставил героя в глубокой депрессии, потому что ему приходится балансировать между жаждой мести и желанием просто выжить.

Во втором сезоне, производство которого стартовало в 2025 году, создатели обещают 32 эпизода и новую загадочную героиню. Полина — так зовут персонажа Вожакиной — управляет базой отдыха в тех же суровых краях. Она появляется в жизни Дымова в самый темный для него час. И зрителю сразу становится интересно: это случайность, подарок судьбы или ловко спланированная операция?

Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды

Создатели намекают: у Полины есть тайны, и они могут оказаться для Дымова фатальными. Вожакина, с ее опытом Александринского театра и умением делать сложных персонажей живыми, идеально подходит для такой роли.

Останется ли она для Саши светом в окне или превратится в новое испытание — узнаем, когда «Кордон» вернется в эфир. Дату премьеры не называют, но звучали обещания выпустить продолжение в начале 2026 года. Зрители ждут и возлагают большие надежды:

Мне актриса очень понравилась, хотя впервые ее увидела в "Первом отделе". Надеюсь, она станет достойным продолжением лучших актерских традиций. Мне кажется, у нее большой потенциал. Если ей, конечно, материал предложен будет достойный.

Ранее мы писали: Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?»

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Кордон»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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