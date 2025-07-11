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Без Колесникова и СК, но со Стояновым и во ФСИН: на НТВ выходит новый сериал с Жарковым на замену «Первому отделу»

11 июля 2025 17:38
Без Колесникова и СК, но со Стояновым и во ФСИН: на НТВ выходит новый сериал с Жарковым на замену «Первому отделу»

Брутальные мужчины решают проблемы не совсем законными методами. 

На НТВ стартовали съёмки нового остросюжетного сериала «Псы и волки» — с двумя яркими звёздами в главных ролях. Сергей Жарков, известный по проекту «Первый отдел», и Максим Стоянов, запомнившийся зрителям благодаря «Чёрному солнцу», впервые встретятся в одном кадре.

Оба актёра давно заслужили репутацию сильных драматических исполнителей — теперь их тандем обещает стать одной из самых интригующих экранных пар сезона.

Что за сериал

Режиссёром сериала выступает Алан Дзоциев, чьё имя зрители связывают с проектами «Агентство справедливость» и «Варяги». Продюсирует картину Тимур Вайнштейн, отвечающий за множество хитов на российском телевидении.

Проект создаётся эксклюзивно для НТВ, что уже задаёт тон: зрителей ждёт напряжённый криминальный сюжет, полный драматических поворотов и личных конфликтов.

Без Колесникова и СК, но со Стояновым и во ФСИН: на НТВ выходит новый сериал с Жарковым на замену «Первому отделу»

Зона и надсмотрщики

Сюжет сериала пока держат в секрете. Известно, что Сергей Жарков сыграет лейтенанта ФСИН — героя с жёстким характером и непростым прошлым.

В кадре его поддерживает Андрей Белоусов — молодой актёр и выпускник Щепкинского училища. Стоянов выступает в роли напарника, о котором пока известно немного — но сама его вовлечённость в проект уже интригует.

В сериале также задействованы Дмитрий Быковский, Юрий Ицков, Сергей Яценюк и Хельга Филиппова. А вот Ивана Колесникова, напарника Жаркова по другому сериалу не будет, очевидно, чтобы избежать параллелей.

Проект «Псы и волки» состоит из 10 серий и станет частью нового сезона премьер канала НТВ. Уже сейчас сериал сравнивают с «Первым отделом» — но в «Псах и волках» обещан другой градус и новый тип напряжения.

Без Колесникова и СК, но со Стояновым и во ФСИН: на НТВ выходит новый сериал с Жарковым на замену «Первому отделу»

Это не просто смена партнёра для героя Жаркова, а возможное переформатирование всего жанра внутри отечественного телевидения. Премьера ожидается в 2026 году.

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Фото: Кадр из сериала «Свадьбы и разводы»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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