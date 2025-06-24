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Приквел «Первого отдела» о знакомстве Брагина и Шибанова: сериал может выйти, но Колесников в него не попадет

24 июня 2025 11:21
Брагин и Шибанов

Как зарождалась дружба двух диаметральных противоположностей.

Иван Колесников и Сергей Жарков, сыгравшие незаменимых Брагина и Шибанова в «Первом отделе», любимцы публики и потому в Сети задумались, а что если НТВ покажет зрителя самое начало?

То время, когда они терпеть друг друга не могли. Когда принципиальный юрист и безалаберный оперативник впервые оказались в одном кабинете. Не союз, а столкновение двух противоположностей и раздражение. Когда каждая совместная проверка была бы для них пыткой.

Приквел может быть в работе

В Сети курсирует информация, согласно которой Колесников не отрицал такую идею и даже поддерживал ее. Но тут есть важная деталь: самим Колесникову и Жаркову в нём места не найдётся.

Если уж делать проект о молодых и горячих сотрудниках СК, то придётся искать других актёров. Ведь по логике, это правильный шаг.

Приквел «Первого отдела» о знакомстве Брагина и Шибанова: сериал может выйти, но Колесников в него не попадет

Почему не Колесников и Жарков

Сезон-приквел — это шаг в другую эпоху. Это поздние 90-е или ранние 2000-е. Не сытая стабильность, а прокурорская романтика в кожаных портфелях, с компьютерами на Windows 98 и делами, которые не решались по щелчку.

Для актёров это вызов: найти тех, кто не будет пародировать уже известных героев, а покажет, как они ими стали. И для зрителя — шанс взглянуть на всё под новым углом: на того самого Брагина, которого ещё ломает от внутреннего конфликта, и на Шибанова, который только учится не делать глупости из принципа.

Согласитесь, видеть заматеревших актеров в таких ролях как минимум глупо. Интересно, что намёки на бурное прошлое между героями уже звучали в текущих сезонах — в ссорах, взглядах, напряжении. Зритель чует: там что-то было. И приквел мог бы это наконец проговорить вслух.

Любите «Первый отдел» из-за Брагина? Тогда сохраняйте его любимые фильмы — от классики до добрых комедий.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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