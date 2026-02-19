Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?»

Оповещения от Киноафиши
19 февраля 2026 12:19
Фанаты оказались недовольны одним сюжетным поворотом.

16 февраля стартовал пятый сезон «Первого отдела». Фанаты ждали, нервничали, готовились к новым расследованиям и напряженным сюжетам. Первые две серии, кстати, зашли на ура: Вера наконец‑то вышла из СИЗО, Брагин снова в деле, интрига закручена.

Но третья серия всё испортила. Зрители, воодушевленные стартом, вдруг уткнулись в экраны и начали задаваться вопросом: а зачем нам это? Потому что Вера Брагина, которую только что освободили, превратилась в сплошной комок истерик.

И это, мягко скажем, затмило всё остальное. Даже предложение Брагину о новом месте службы прошло как‑то мимо. Автор дзен‑канала «Мир современного кино» проводит параллель с другим хитом НТВ – «Невским». И там ситуация до боли знакомая.

Бывшая жена главного героя Юля, напоминает он, получила реальный срок за применение травматики. Отсидела от звонка до звонка, вернулась домой и начала пить кровь мужу по полной программе. В итоге сбежала к его лучшему другу Фоме.

И вот теперь Вера Брагина, кажется, идет по тому же пути. Пока не сбежала, но домашний тиран проявился во всей красе. И если в первом фильме Брагин удрал от нее в Москву, то сейчас бежать некуда – терпи.

Автор задается резонным вопросом к сценаристу Андрею Тумаркину:

«Зачем нужно во всех без исключения проектах "лепить" из жен главных героев таких невыносимых стерв? Неужели без этой фишки никак нельзя обойтись?».

Ранее мы писали: Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
