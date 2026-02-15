Оповещения от Киноафиши
«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест)

15 февраля 2026 16:11
Речь естественно лишь об отечественных проектах.

Уже завтра стартует пятый сезон «Первого отдела» – событие, ради которого миллионы зрителей отложат все дела и врубят НТВ вечером понедельника. Брагин снова будет хмуриться, Шибанов – подкалывать напарника, а где-то в ленинградской глубинке найдут труп, который выведет на коррумпированного чиновника. Всё как мы любим. Всё как обычно.

Но между нами, фанатами детективного жанра: вы уверены, что всегда отличаете настоящий сериал от искусной подделки?

Потому что за последние годы российское ТВ породило столько процедуралов, что их названия начинают сливаться в бесконечный поток: «Отделы», «Участки», «Невские», «Каневские»… Уже кажется, что сценаристы открывают словарь и тыкают пальцем в первое попавшееся слово.

Вот вам упражнение для ума. Сможете ли вы среди названий реальных детективных сериалов найти один, который не существует в природе? А потом – наоборот: среди фейковых опознать единственный реально выходивший в эфир проект?

Мы специально перемешали хиты, крепкие середняки и плоды больной фантазии. Не будем ходить вокруг да около: «Разоблачение единорога» действительно существует! Но больше подсказок не будет. Удачи.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Алексей Плеткин
