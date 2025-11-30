«Понравилось больше “Невского”»: новинку Пятого канала нахваливают так, как хитам НТВ не снилось – зрители ставят лайк за «минимум соплей»

Далеко не каждые пилотные серии могут похвастать таким фидбэком.

30 ноября, буквально несколько часов назад, на Пятом канале стартовала премьера «Шального отдела» – остросюжетного детектива, который уже успел привлечь внимание зрителей. Да, сюжет не претендует на революцию в жанре, но авторы сумели зарядить историю энергией и живыми персонажами.

Главный герой – майор Кирилл Шальной, оперативник с характером, соответствующим фамилии. Выросший в детдоме, он привык действовать резко, порой вопреки инструкциям.

Его жизнь резко меняется после конфликта с начальством: за драку с начальником УМВД Шального отправляют руководить проблемным оперативным отделом в спальном районе.

Здесь его встречают без энтузиазма, а подчиненные сразу дают понять – авторитета у нового руководителя не будет.

Параллельно с расследованием преступлений (в первой серии – загадочный выстрел в кафе, во второй – убийство владелицы ветклиники, в третьей – задушенная женщина, преследуемая сталкером) Шальной пытается вернуть бывшую жену Елизавету.

Вы угадали: их брак рухнул после того, как на нее обратил внимание тот самый начальник, с которым Кирилл не смог ужиться.

И после первых эпизодов впечатления у зрителей в Сети на удивление оптимистичные:

«Четкий! Соплей минимум», «Первая серия понравилась даже больше "Невского". Динамика вполне достойная – главный герой очень убедительный».

Хвалят и свежий актерский состав – хотя некоторые лица знакомы по «Невскому» (Сергей Ионкин, Евгений Рыжик, Денис Старков, Оксана Сырцова), они не создают ощущения «кочевания» из одного проекта в другой.

«В общем, жду следующие серии, по описанию думала – проходняк», – подытожили российские сериаломаны.

