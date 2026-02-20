5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников»

Сюжет детективного сериала «Первый отдел» с Иваном Колесниковым в главной роли строится вокруг следователя Юрия Брагина. Проект выходит с 2020 года и стабильно держит отметку 8.2 на Кинопоиске.

И вот пятый сезон, которого зрители ждали с нетерпением, стартует уже 16 февраля. Похоже, сюжет будет лишь набирать обороты, ведь, по словам режиссера Максима Бриуса, одну сцену даже пришлось переснять, чтобы сделать ее жестче.

Речь идет об эпизоде, в котором уличные хулиганы устроили драку, а наряд ППС приехал разнимать подростков. Однако первоначальный вариант получился слишком «добрым».

«В тот день меня подменял другой режиссер, так как я свалился с температурой, и он снял прекрасную сцену. Но, сложив и посмотрев весь материал вместе, продюсеры решили, что нужно ситуацию сделать жестче.

Было жаль отснятого материала, но мы пересняли. Мне пришлось лично лезть в толпу дерущихся и кидать пивные банки в головы ППС-ников. Дети стеснялись это делать, и пришлось включаться самому.

Группа радовалась, глядя на режиссера, с яростью кидавшего банки в артистов», – поделился Бриус.

А чтобы вы не пропустили новые серии, мы составили для вас график выхода ближайших эпизодов. Все они будут выходить в 20:00 по Москве: