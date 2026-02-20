Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников»

5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников»

20 февраля 2026 16:11
5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников»

Режиссер Максим Бриус поделился тонкостями работы надо проектом.

Сюжет детективного сериала «Первый отдел» с Иваном Колесниковым в главной роли строится вокруг следователя Юрия Брагина. Проект выходит с 2020 года и стабильно держит отметку 8.2 на Кинопоиске.

И вот пятый сезон, которого зрители ждали с нетерпением, стартует уже 16 февраля. Похоже, сюжет будет лишь набирать обороты, ведь, по словам режиссера Максима Бриуса, одну сцену даже пришлось переснять, чтобы сделать ее жестче.

5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников»

Речь идет об эпизоде, в котором уличные хулиганы устроили драку, а наряд ППС приехал разнимать подростков. Однако первоначальный вариант получился слишком «добрым».

«В тот день меня подменял другой режиссер, так как я свалился с температурой, и он снял прекрасную сцену. Но, сложив и посмотрев весь материал вместе, продюсеры решили, что нужно ситуацию сделать жестче.

Было жаль отснятого материала, но мы пересняли. Мне пришлось лично лезть в толпу дерущихся и кидать пивные банки в головы ППС-ников. Дети стеснялись это делать, и пришлось включаться самому.

Группа радовалась, глядя на режиссера, с яростью кидавшего банки в артистов», – поделился Бриус.

А чтобы вы не пропустили новые серии, мы составили для вас график выхода ближайших эпизодов. Все они будут выходить в 20:00 по Москве:

Серия Дата выхода
1 серия 16 февраля (пн)
2 серия 17 февраля (вт)
3 серия 18 февраля (ср)
4 серия 19 февраля (чт)
5 серия 20 февраля (пт)
6 серия 21 февраля (сб)
7 серия 22 февраля (вс)
Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат «На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат Читать дальше 22 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?» Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?» Читать дальше 19 февраля 2026
Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой Читать дальше 19 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше