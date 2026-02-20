5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников»

Сюжет детективного сериала «Первый отдел» с Иваном Колесниковым в главной роли строится вокруг следователя Юрия Брагина. Проект выходит с 2020 года и стабильно держит отметку 8.2 на Кинопоиске.
И вот пятый сезон, которого зрители ждали с нетерпением, стартует уже 16 февраля. Похоже, сюжет будет лишь набирать обороты, ведь, по словам режиссера Максима Бриуса, одну сцену даже пришлось переснять, чтобы сделать ее жестче.
Речь идет об эпизоде, в котором уличные хулиганы устроили драку, а наряд ППС приехал разнимать подростков. Однако первоначальный вариант получился слишком «добрым».
«В тот день меня подменял другой режиссер, так как я свалился с температурой, и он снял прекрасную сцену. Но, сложив и посмотрев весь материал вместе, продюсеры решили, что нужно ситуацию сделать жестче.
Было жаль отснятого материала, но мы пересняли. Мне пришлось лично лезть в толпу дерущихся и кидать пивные банки в головы ППС-ников. Дети стеснялись это делать, и пришлось включаться самому.
Группа радовалась, глядя на режиссера, с яростью кидавшего банки в артистов», – поделился Бриус.
А чтобы вы не пропустили новые серии, мы составили для вас график выхода ближайших эпизодов. Все они будут выходить в 20:00 по Москве:
|Серия
|Дата выхода
|1 серия
|16 февраля (пн)
|2 серия
|17 февраля (вт)
|3 серия
|18 февраля (ср)
|4 серия
|19 февраля (чт)
|5 серия
|20 февраля (пт)
|6 серия
|21 февраля (сб)
|7 серия
|22 февраля (вс)