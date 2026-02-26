Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»

Свой мститель появился и у нас, но Marvel тут ни при чем.

Пока «Первый отдел 5» штампует рекорды и уверенно держится на вершине телерейтингов (в Москве доля вообще зашкаливает), к самой верхушке списка внезапно подобрался другой проект НТВ. И если «Первый отдел» – всё-таки криминальный детектив, то здесь перед нами чистый, беззастенчивый боевик. Речь о мини-сериале «Мститель. Страшный лес».

По данным Mediascope за 16–22 февраля, проект занял второе место в общенациональном топе 18+, уступив лишь «Первому отделу». И это при том, что на старте в 2023 году он хитом не стал, а на «Кинопоиске» у него скромные 6,8.

Но телевизионные рейтинги говорят прямо: среди боевиков и мини-сериалов сейчас популярнее просто нет. И не важно даже, что сюжет до боли знакомый.

Бывший спецназовец Андрей, чудом выживший после засады в горах, возвращается домой и работает лесником. Однако мирная жизнь быстро заканчивается: местные «царьки», мажоры и криминальный клан доводят героя до точки кипения.

Дальше – классическое «мочилово-рубилово», одиночка против системы по локоть в крови.

«Что за трэш про лесника идет на НТВ? Терминатор-одиночка, злой китаец с катаной», – удивляются зрители самого зеленого канала.

Удивляются, но выключить уже не могут.

Не забудьте также прочитать: Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»