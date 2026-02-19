Оповещения от Киноафиши
В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец

19 февраля 2026 09:40

Кадры из сериала «Русские горки»

Можно посмотреть в перерывах между новыми сериями.

19 февраля 2026 09:40
Кадры из сериала «Русские горки»

Можно посмотреть в перерывах между новыми сериями.

Все, кто следит за «Первым отделом», знают: Юрий Брагин в исполнении Ивана Колесникова – это отдельная любовь. Неудивительно, что зрители прикипели к нему с первых серий.

Но есть еще один проект с тем же актером, который почему‑то многие пропускают, и очень зря. Называется он «Русские горки». У сериала 8.1 на Кинопоиске, а еще он входит в топ-250 лучших проектов сервиса.

Это такая шпионская драма, действие которой разворачивается летом 1945 года. Война только закончилась, и два фронтовых друга, Марк Шварц и Петр Иконников, гуляют по набережной в Хосте.

В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец

Там они случайно знакомятся с девушкой, которая присматривает за двумя маленькими англичанками. Обычная прогулка, мимолетная встреча, которая перевернет их жизни раз и навсегда.

Марка Шварца сыграл как раз Иван Колесников. Его герой здесь цепляет ничуть не меньше, чем Брагин. К слову, серий тут много, целых 24, так что если зайдет – надолго затянет.

А вот что говорят про сериал те, кто уже его досмотрел:

«Посмотрела с удовольствием. Начала в фоновом режиме, достаточно быстро втянулась и продолжила взахлёб»,

«На сериал наткнулась совершенно случайно в YouTube и посмотрела все серии с огромным удовольствием. Была в некотором напряжении, переживала за судьбу каждого героя»,

«Прекрасный актёрский состав все же сделал своё дело и мне было приятно наблюдать за игрой актёров».

В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец

Так что пока выходят новые серии «Первого отдела 5», самое время вспомнить, каким Колесников бывает в другом амплуа. Или просто открыть для себя достойную шпионскую драму, которую вы могли пропустить.

Ранее мы писали: «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп

Фото: Кадры из сериала «Русские горки»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
