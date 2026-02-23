Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Бесит сынок», «Не попал в образ», «Неудачная роль»: что не так с наследником Брагина в «Первом отделе 5»

23 февраля 2026 13:17
"Первый отдел"

Новая линия с наследником Брагиных вызвала у аудитории больше вопросов, чем сочувствия.

Пятый сезон «Первого отдела» активно обсуждают в сети, под огонь критики неожиданно попал молодой актер Даниил Слуцкий, сыгравший сына Юрия Брагина Макса.

Зрители пишут, что персонаж получился спорным, претензии звучат в двух направлениях.

Образ сына не тот

В комментариях пишут: «Не попал в образ», «Бесит сынок, кто вообще кастинг проводил». Главное недовольство связано с попаданием актера в типаж. Вернее, его непопаданием. Многие ожидали увидеть повзрослевшего, уверенного в себе сына Юрия и Веры Брагиных, который внешне и по поведению выглядит органичным продолжением семьи.

Некоторые отмечают, что персонажу не хватает той внутренней собранности и мужской уверенности, которую ждали от сына офицера.

Претензии к игре актера

Отдельно обсуждается актерская подача. Люди возмущены, что герой получился слишком скованным и эмоционально бледным.

В обсуждениях роль называют «неудачной», а самого персонажа — недостаточно выразительным на фоне опытных партнеров по кадру. При этом часть зрителей все-таки снисходительно отосится к молодому артисту. Люди отмечают, что Слуцкий старается и еще может раскрыться по ходу сезона.

Фото: Кадр из сериала "Первый отдел"
Анна Адамайтес
